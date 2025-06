Fundacion Buki di Pret ta celebra cu orguyo e lansamento di e cinco edicion di e popular buki gratis di vakantie pa muchanan na Aruba. E prome ehemplar di e edicion di hubileo aki a wordo entrega awe cu gran entusiasmo na e artista Armando Goedgedrag na e scol basico Soeur Juliette na Oranjestad.

Mas actividadnan cu nunca prome

E edicion 2025 di Buki di Pret ta yena cu no menos cu 104 actividadnan y ofertanan cu tin un prijs rebaha of ta completamente gratis, den seis categoria conoci: flora y fauna, arte y obra di man, diversion y wega, deporte, educativo y cominda y bebida. E buki aki a wordo prepara specialmente pa tur mucha Arubiano entre 6 y 13 aña (klas 1 te 6).

E aña aki tambe tin actividadnan extra special

Ademas di e gran cantidad di actividadnan, e aña aki tambe tin varios actividadnan extra dibertido. Por ehempel, busnan special lo ta disponibel un bes mas pa esnan cu di un otro manera lo no por a participa. Pa logra esaki, colaboracion a wordo busca cu diferente entidadnan social y centronan di bario.

Ademas, Buki di Pret hunto cu Armando Goedgedrag ta organisa un concurso di dibuho. E cinco obra mas bunita y creativo lo gana un tayer exclusivo di pintura cu mes artista mes. Muchanan cu kier participa lo por haya tur informacion tocante e manera di participa riba pagina 8 y 9 di nan buki.

Naturalmente, e edicion di aña di hubileo aki, tambe ta contene hopi pagina pa kleur, puzzel, weganan y cosnan interesante pa sa tocante Aruba. Por ehempel, con costa, lama y tera ta traha hunto, y con bo por cuida bo mascota y di bestianan riba caya.

Reparticion na scol

Den e simannan binidero, voluntarionan di Fundacion Buki di Pret lo bishita tur scol basico pa entrega e bukinan personalmente. Naturalmente, tambe lo wordo tuma na cuenta tur esnan cu ta sigui educacion special of na cas.

Pa Aruba, door di Aruba

Buki di Pret Aruba ta posibel danki na e sosten di hopi negoshi, institucion, asociacion y voluntarionan local. Nan yudansa ta haci´e posibel pa sigui cu e iniciativa aki y amplia esaki cada aña mas y mas.

Tocante Fundacion Buki di Pret

Fundacion Buki di Pret ta un organisacion sin finnan comercial, cu ta kere cu tur mucha tin

derecho riba un medio ambiente sigur, saludabel y un estimulo pa siña y biba. Vakantie y tempo liber ta un parti importante di esaki. No tur mucha tin e posibilidad pa bay cu vakantie, pero afortunadamente, na Aruba tin hopi cos ainda cu por wordo haci aki mes. Buki di Pret ta yuda muchanan y mayornan pa descubri esaki, y pa haña den forma entreteni, experencianan nobo. Pasobra tur mucha ta merece un vakantie feliz!