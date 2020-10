Buki BaluArte: Maybelline Arends-Croes 50 aña dedica na formacion musical

Ta remarcabel den trayectoria di Maybelline Arends-Croes cu den hopi caso e tabata e prome. E ta prome yiu di Frans A. Croes y Aura Croes (d.f.m.) y e prome nieta di e conocido pionero musico y tocado di fio Sixto ‘Mo Tito’ Croes (d.f.m.). Maybelline tabata forma parti di e prome grupo di mucha muhe cu a bay HBS-A aki na Aruba (1957). E ta alabes e prome Arubiano cu a gradua na conservatorio na Hilversum, caminda el a logra obtene su acta di Muziekonderwijs-A den cuadro di Algemene Muzikale Vorming (1968). Y si esey no ta bastante, Maybe, manera nan sa yam’e, ta e prome studiante femenino di Colegio Arubano cu despues a bira docente na e scol aki. E ta e prome yiu di tera cu a duna les di musica na Colegio Arubano. E prome cu durante e inauguracion oficial di nos Himno y Bandera dia 18 di maart 1976 a dirigi e cantamento di nos himno nacional ‘Aruba Dushi Tera’ cu su coro Tutti Frutti y Orkesta Filharmonico dirigi pa señor Joy Kock.

Locual ta resalta di su persona ta su dedicacion admirabel na desaroyo y formacion di nos hubentud riba tereno musical. Tambe mester menciona en general su contribucion valioso na nos musica. Tur esaki ta pone cu e nomber mas apropia pa caracterisa Maybelline Arends-Croes ta: E Prome.

Den su formacion profesional por indica varios etapa importante. Por menciona su trayectoria di 40 aña como docente na Colegio Arubano y 39 aña na A.P.A. cu na 1990 a bira IPA (Instituto Pedagogico Arubano). Tambe el a sobresali como dirigente di diferente coro, como compositor, productor, traductor y interprete musical di poesia, como hurado na diferente festival y miembro di diferente comision y organisacion.

Maybelline a compone varios cantica. Cantica pa mucha ta su ramo faborito. Ademas el a duna atencion na cantica di Pasco, di Dia di Mama, cantica di misa, cantica patriotico y cantica cu ta transmiti mensahe positivo. Como compositor Maybelline tabatin contacto estrecho cu diferente escritor di texto manera Burney Every (d.f.m.), Hubert ‘Lio’ Booi (d.f.m.) y Digna Laclé-Herrera. Algun composicion cu nos no por lubida ta ‘Llanto di un mama’, ‘Roller Boogie’, ‘Un soño’, ‘Futuro ta di nos’, ‘Aruba stim’e’, ‘Papiamento’ y ‘Dia ta regalo’.

Maybe tin como 200 cantica mas na Papiamento, Ingles y Spaño warda riba cassette, disco, dvd, pentagrama y otro medio, como parti di herencia cultural di nos pais. Ademas e tabatin un don pa adapta texto y cantica di exterior manera ‘Man den Man’, cu ta e tema musical di e Weganan Olimpico na Korea na 1988. Dos biaha a toca Maybelline e honor di gana e premio maximo pa e miho compositor durante e Festival di ‘Voz-i-landia’, un festival di canto pa mucha di scol basico. Maybe a forma parti di CODES, un comision pa prepara studiante cu ta bay studia na Hulanda. Aki el a compone e cantica ‘Futuro ta di nos’.

Maybelline a participa cu su coronan na diferente festival local y internacional representando Aruba na un forma distingui, original y na un nivel halto. Algun alumno di Maybe a presenta cu diferente coro. Esaki ta muestra di Maybe su instinto pa reconoce talento. Nomber manera Johnny Scharbaay, Mirugia de Cuba, Erika Giel y Edselyne Figaroa ta algun di nan cu despues a haya reconocimento individual pa nan talento.

Algun alumno manera Rose- Marie Provence, Jane Lanooij-de Cuba, Lila Richardson, Robert Reeberg, Haime v.d. Biezen, Gregory Goedgedrag, Vivienne Rivadeneira a bira despues su colega. Cu admiracion y orguyo Maybelline ta yama nan: “E frutanan di mi cosecha.”

Maybe a duna tambe un contribucion importante den e mundo di coro. El a dirigi Coro San Francisco, Sunrise, The Young Voices, Coro Tutti Frutti, Los Tres Cochinitos, Starlite, Grupo Crystal, Bereya, Melange y Teen-Angel. Locual ta pone un sonrisa riba su cara ta ora e chikitonan den su Coro Tutti Frutti bis’e: “Mi ke bira mescos cu bo.”

Teatro ta un otro area den cua e contribucion di Maybe ta impresionante. El a dirigi e parti musical di e obra teatral ‘Amor di Kibaima’ (1969) y ‘Magia di Fantasia’ (1996). Tambe el a crea y dirigi ‘Pesebre Bibo’ (1982) graba pa Telearuba.

Maybelline ta sigui activo cu su Coro Tutti Frutti, su grupo vocal Melange, como miembro honorario di Comision Celebracion Dianan Nacional di Aruba, miembro di directiva di Fundacion Yegada di Sinterklaas, di Asociacion di Musiconan y Artistanan di Aruba, di Comision Team Liturgico di Aruba y tambe como miembro di Coro Den Harmonia bou direccion di Tica Giel. Maybe su vision ta un Aruba unda musica ta hopi mas cu un entretenimento y mas un herment necesario pa formacion importante di mucha. Un pais unda mas mayor ta encurasha nan yiu pa studia musica profesionalmente y unda tin mas atencion pa musica local di nivel. Maybe lo kier mira locutor di radioemisora busca mas informacion y demostra mas aprecio pa nos musica, musiconan local y nan composicionnan. Den nan programa radial nan mester duna contesta cu contenido y evita elemento di menos balor educativo.

Den e buki BaluArte por lesa mas di nos baluartenan cultural di nos pais. Tur esnan interesa den e buki BaluArte por pasa buki na Plaza Bookshop, Van Dorp y De Wit Stores na San Nicolaas y Oranjestad. E prijs di e buki ta 55 florin.

