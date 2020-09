Buki BaluArte – Hubert O. Booi “E Flamingo Arubano”

Aña pasa a presenta e buki conmemorativo ‘BaluArte’ y pa lanta interes den comunidad pa cumpra e buki aki y tine como un bon recuerdo of regalo, Minister di Cultura semanalmente lo publica articulonan pa prensa di e diferente pioneronan cultural di nos país cu ta aparece den e publicacion. De e articulo di awe nos ta presenta un parti di nos baluarte Sr. Hubert O. “Lio” Booi d.f.m., kende a nace na Boneiro dia 25 di juli 1919, pero a haci Aruba su pais desde e edad hoben di 18 aña, te pa bira un gran promotor di bida cultural y di Papiamento.

Segun Hubert ‘Lio’ Booi, no ta nos curpa so mester di alimento! Como ser humano, nos ‘spirito’ tambe mester di alimento y energia! Mester fortifica nos mes cu conocemento specialmente di expresion y manifestacion cultural. Nos mester sigui cultiva nos mes pa hunto nos forma un pueblo culto, demostrando cariño, aprecio, amor y respet pa otro.

Despues di a traha na un banco como tenedor di buki (boekhouder), Lio a bira hefe suplente di Oficina di Turismo y di Arubaanse Voorlichtingsdienst (AVD). Na aña 1963 el a bira hefe di Oficina di Cultura y Educacion y for di 1978 te su pensioen na 1980 el a traha como hefe di Instituto di Cultura. E tabata entre otro cofundado di Arubaanse Kunstkring y miembro di Sociedad Bolivariana. Tambe Lio tabata hunga comedia y skirbi obra teatral, poesia y storia. Su creatividad den arte semper a keda resalta, mirando su talento como pintor autodidactico. Un talento cu e no a wanta pa su mes, pero a comparti cu diferente alumno den su lesnan di pintura. Como cosmopolito y bon conocedo autodidactico di idioma, entre otro di e idioma Ruso, semper el a keda cu hopi atencion pa e cultura Arubano y amor pa Papiamento.

Algun di su obranan literario ta ‘E Perla di Caribe’, un obra teatral musical di 1955, ‘Golgotha’, un drama religioso skirbi na 1967, e antologia di poesia y prosa ‘Muchila’ cu a keda publica na 1969 y tambe su otro obra musical, skirbi den e mesun aña ey cu ta ‘Amor di Kibaima’. Den diferente antologia tin obra di Hubert Booi: ‘Di Nos’ di Pierre Lauffer (1971), ‘Cosecha Arubano’ (1983), De Navelstreng van Mijn Taal di Anton Claassen (1992), ‘Pa Saka Kara’ (1998) y den ‘Isla di Mi’ di Frank Williams (2000).

Lio a ricibi diferente reconocimento pa su contribucion cultural valioso, manera e premio ‘Cadushi di Cristal’ (1999). Na aña 2003 Instituto di Cultura Aruba a nombra e patio di Instituto di Cultura ‘Plaza Hubert O. ‘Lio’ Booi’ como aprecio y reconocimento pa su trabou amplio riba tereno cultural. Como ex-hefe di Instituto di Cultura, Hubert Booi ta di opinion cu mester tin suficiente personal y fondo disponibel pa por ehecuta diferente plan.

Lio a toca piano, compone y pinta te na final. El a fayece dia 20 di december 2014. El a laga un legado grandi atras como poeta, pintor, escritor y musico.

Tur esnan interesa den e buki BaluArte por tuma contacto cu oficina di UNOCA na telefoon 5820108 of 5835681 durante orarionan di oficina entre 8’or di mainta y 4’or di atardi of por manda un email na unoca@setarnet.aw pa tur informacion. E prijs di e buki ta 55 florin. Pronto lo tin mas luga caminda e buki BaluArte ta disponibel.

