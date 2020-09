Buki BaluArte – Bernadina Growell “Mama di Cultura di Aruba”

Den e siguiente articulo di BaluArte nos ta comparti nos “Mama di Cultura”. No ta tur pais tin e honor di tin un ‘Mama di Cultura’. Aki na Aruba nos pais si tabata bendiciona cu un ‘Mama di Folklore y Cultura’, señora Bernadina Growell (d.f.m.) cual awe den nos articulo di BaluArte nos ta comparti parti di. E historia di un dama Arubano cu a gana respet como actriz, cantante, compositor, maestra di musica y conocedo di nos cultura. Ademas e tabata un bon coki y gusta traha cos dushi crioyo. Bernadina Growell-Kock a nace dia 27 di februari 1939 y ta yiu di Fransisco y Bonaventura Kock- Geerman. E famia tabatin 7 yiu, 4 mucha muhe y 3 mucha homber.

Bernadina su bida artistico a cuminsa ora cu e tabatin 12 aña, actuando y cantando na scol. For di chikito caba e tabata canta den coro di misa. Su prome salida publico como artista a sosode tempo cu e tabatin 17 aña, hunto cu su ruman Mariana Kock. Nan a canta cu ‘Trio Brasil’. Despues, hunto cu Lucrecia Stamper, nan a forma Trio Las Campiranas. Ademas cu el a forma parti di un trio femenino, Bernadina a acompaña varios grupo y cantante di Corsou y Boneiro. E famoso cantante y compositor, Rudy Plaate, a graba su prome cancion ‘Mala Suerte’. Ainda e cancionnan di Bernadina ta resona na Aruba y Antia Hulandes.

Su afinidad artistico a keda reforsa na momento cu el a conoce su casa, Cecil Growell (d.f.m.). Dia 30 di october 1965 Bernadina a drenta enlace matrimonial cu un di e grandinan di e banda legendario di Aruba, esta Sensacion del Caribe. Cecil tambe tabata conoci tanto na Aruba como na e otro paisnan manera Venezuela, Santo Domingo, Colombia, Boneiro y Corsou. Bernadina tabatin un papel importante den e exito di Cecil y e grupo pa medio di su gran talento pa compone cantica, cu a haciele un di e compositornan fiho di Sensacion del Caribe.

E mesun aña cu el a casa, Bernadina a bira director di e grupo di aguinaldo di mucha ‘Estrella di Oro’. Ademas cu el a dirigi e gaita, Bernadina tabata toca cuarta tambe. E grupo a keda hunto te 1967. Despues Bernadina a uni na un otro gaita, ‘Amistad’, cu despues a bira Grupo Folklore. Nan tabata duna show na diferente hotel aki na Aruba. Na 1989 Bernadina a forma parti di Grupo Catachi y for di 1993 te 2009 el a forma parti di e grupo di tambu ‘Sodo y Cuero’.

Na misa Bernadina a dirigi su mesun koor. Pero e bida artistico publico tabata atra’e mas. Canta y presenta tabata simplemente parti di su bida. Como cantante el a sigui presenta cu diferente grupo musical na Aruba, incluso cu mariachi. Tambe el a presenta cu conhunto cu tabata participa na diferente festival, manera Festival di Tumba y Festival di Calypso. Bernadina a conkista e titulo di ‘Cantante Popular’ na varios ocasion. Y e banda Sensacion del Caribe di su casa semper a acompañ’e den Festival di Tumba y di Calypso. Bernadina lo no tabata Bernadina, si e mes lo no a uni su mes na un organisacion carnavalesco. Nuebe aña el a forma parti di e Comite di Carnaval di Brazil. Su contribucion na musica carnavalesco a keda corona ora a dedica Festival di Tumba 1984 na su persona.

Aruba no a keda sin ripara e contribucion constante di Bernadina Growell na e rikesa cultural di nos pais. Pa e motibo aki a dedica diferente homenahe y festival na su persona. Bernadina Growell entre otro a keda homenahea cu e Premio Compositor Mas Destaca di revista ‘Amistad’, cantante popular Premio Galeria Moderna, artista den International Artist Event 2004 y Premio Oro Aruba. Pa Bernadina Growell mes tin tres momento den su bida cu mas tabata yen’e cu alegria. E prome tabata su condecoracion dia 15 di april 1997 como Ridder der zesde Graad, lid in de Orde van Oranje Nassau. E di dos ta dia cu el a ricibi su transplante di riñon pa cua e tabata sumamente agradecido na Dios. Esaki a tuma luga net dia 18 di maart 2000. E otro reconocimento tabata dia 10 di maart 2001 cu minister Lily Beke-Martinez a reconoc’e como ‘Mama di Folklore y Cultura di Aruba’.

Bernadina tabata un persona hopi apasiona cu su talentonan. Tanten cu su salud tabata permitie e tabata participa tambe na hopi evento cultural. Bernadina tabata considera esaki como un bendicion. Semper su pensamento tabata: “Bo mester ta agradecido cu e don cu bo tin y percura pa semper bo ta cla pa yuda otro y pa sea un ehempel positivo pa otro.” Bernadina tabata hopi orguyoso cu e titulo di ‘Mama di Folklore y Cultura’. Y semper el a dedica su bida representando nos cultura cu placer y dedicacion te dia cu el a fayece dia 22 di januari 2009.

Den e buki BaluArte por lesa mas di nos baluartenan cultural di nos pais. Tur esnan interesa den e buki BaluArte por tuma contacto cu oficina di UNOCA na telefoon 5820108 of 5835681 durante orarionan di oficina di oficina entre 8’or di mainta y 4’or di atardi of por manda un email na unoca@setarnet.aw pa tur informacion. Ademas e buki ta obtenibel na Plaza Bookshop, Van Dorp y De Wit Stores na San Nicolaas y Oranjestad. E prijs di e buki ta 55 florin.

Comments

comments