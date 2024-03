Polis Aleman ta buscando un posibel testigo nobo den e caso di e desaparicion di e mucha muhe Britanico Madeleine McCann, The Sun ta informa.



E siman aki, den e ciudad Aleman di Braunschweig un grupo di polis arma a rondoa cas di Ralph H. di 56 aña, un amigo cercano y supuesto complice di Christian Brueckner, e sospechoso principal di e crimen.

Polis tabata busc’e pa puntr’e riba su conexion cu e caso di e mucha muhe, kende tabatin tres aña e momento di su desaparicion na Portugal na 2007. Segun e medio, Ralph H. tabata actua como vigilante y chauffeur di fuga durante e hortamento den cas cu cual e tabata efectua cu Brueckner.



E agentenan a pasa un ora pafo di e cas, pero no a haya e homber y tampoco por a drenta den e caso paobra nan no tabatin un ordo di registro. “E no ta na cas, e no ta contesta telefon, aparentemente el a disparce,” un detective a informa.

Madeleine McCann a disparce dia 3 di mei 2007 for di un hotel di Praia da Luz. E menor tabata pa cumpli 4 aña y su mayornan a lag’e drumi hunto cu su dos rumannan den e camber di e resort cu nan tabata kedando aden, mientras cu nan a bay come.