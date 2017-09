Bucuti Beach Resort ta sostene sterilisacion di pushi y cacho 100%

Tur e organisacionnan cu ta purba di yuda cu e problema di sobrepopulacion aki na Aruba, cu e unico solucion longterm pa stop e populacion di pushi y cacho na Aruba, ta sterilisacion. Segun Tisa Lasorte di Bucuti & Tara Beach Resort, p’esey esnan cu ta doño di cacho cu pushi, mester sterilisa nan mascota, pero tambe mester purba sterilisa e cacho y pushinan cu ta riba caya, pa nan no reproduci. E ora e poblacion ta bay bira mas grandi.

A cuminsa cu e programa “Stimami Sterilisami” na 2016 y e prome aña a yuda hopi hende individual, pa sterilisa nan mascota. E hotel a subsidia parti di e gasto di e operacion y na 2017 a cambia e programa y a enfoca solamente riba e fundacionnan, cu ta oficial na Aruba cu ta yuda e cacho y pushinan cu ta riba caya. Awo, e aña aki tambe a haya aporte financiero.Antes ta e hotel so tabata financia e programa aki. E aporte financiero ta bin di ATA y tambe di ArubaTourism Product Enhancement Fund. Pa motibo di esey tin extra fondo, cu cual e resto di aña 2017, tabay paga pa henter e gasto di operacion, no parcialmente so. Asina por logra haci mas lihe. Esey ta pa e fundacionnan.Lasorte a sigui splica cu ta importante pa sa cu actualmente e programa ta solamente pa yuda e operacion cu e fundacionnan ta bay na veterinario. Loke ta haci den e programa for di cuminsamento,ta yuda e veterinarionan cu tin na Aruba.

Tin 4 clinica y e operacionnan ta wordo haci na e clinicanan mes. Si a registra pa e programa, ta haci un cita cu e veterinario. E veterinario ta cobranan pa nan parti so y despues ta invoice e hotel of e programa pa e rest. E programa e aña aki ta pa e fundacionnan so.Si tin hende individual cu kier ayudo, tin cu haci’e via e fundacionnan aki. Ora cu a cuminsa e programa, a kere cu hendenan na Aruba djis no kier sterilisa nan cacho. A kere cu ta un problema cultural, pero a resulta cu ora cu a cuminsa e programa hopi hende kier a uza e programa. E drempel ta e costo.

Pa esnan cu kier haya ayudo pa sterilisa nan cacho y pushi, mester bay via e 9 fundacionnan cu ta atende cu e problema di bestia riba caya segun Lasorte. E fundacionnan despues cu e bestianan wordo sterilisa, ta yuda pa nan wordo adopta. Ta paga tambe pa microchip nan tambe. E resto di aña ta bay paga pa full e operacion, no parcialmente so. Pero solamente pa e fundacionnan, manera ARA, NewLife for paws, tin varios di nan. E fundacionnan aki por haya e cita na veterinario, pa cual nan no mester paga. E prome aña a haci’e pa individuo. E motibo pa e aña aki cu a enfoca riba e fundacionnan, ta pasobra cu nan kier a enfoca intensamente riba e problema di cacho y pushi riba caya. Esey ta e problema cu tin. Cu tin hopi riba caya, sin cuido, sin cas, sin cuminda. Nan ta sufri, nan ta bira malo, of nan ta bay den afmaakhok. Como 7000 cacho ta haya nan morto den e afmaakhok tur aña. Esey ta loke e aña aki kier a enfoca riba dje. Awor cu e extra fondo cu a haya di ATA y TPF, ta bay sinta na mesa un biaha mas si por bin cu programa nobo por ta otro aña, kisas pa individuo atrobe. Actualmente, algun di e organisacionnan aki por yuda individuo tambe. Pero bo no ta bira miembro, pero si por acerca nan pidi nan pa ayudo.