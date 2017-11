Bubaliplas no ta pa pisca y come esaki

E tema cu ta pasando den Bubaliplas ta pone cu DOW mester bay tuma accion di pone borchi paso no por haci deporte y no por come e bestianan manera pisca cu ta biba den Bubaliplas, segun Sr. Marlon Croes di DOW ta splica.

Bubaliplas ta caminda cu despues di a purge e awa di sectalium, e ta wordo purifica pone na normanan bacteriologico, ta bashe den Bubaliplas cu a bira di un saliña bira loke e ta awe, e Bubaliplas cu nos conoce. Ingerente na dje, ora cu tin awa permanente na dje, ta haya vegetacion ta crece, ta haya pisca y diferente tipo di desaroyo ecologico den dje. Pero nunca tabata e intencion cu e lo mester bira un luga pa practica e deporte di pisca y bay tira yuwana, of haci algo den dje, pasobra cu e ta un luga unda ta deal cu naturalesa y cu basha awa purifica di sectalium den dje, pero tambe e ta un wetland unda cu ora awa yobe, tur e area rond ta bin caba den dje. Esey ta pone cu tin diferente cosnan cu por bin den dje, contaminacion cu den e area aki. El a bira un area di naturalesa cu mester conserva.

Paar di siman atras a wak potret di par di hende cu pisca bastante grandi den nan man y internamente DOW a delibera y a tuma decision cu lo pone borchi pa prohibi pa pisca y landra den e area aki. Ta pone e borchinan den e proximo simannan, pa informa comunidad di Aruba y bishitantenan cu no ta permiti pa haci nada den Bubaliplas.

No mag di pisca, nada for di Bubaliplas. Ni pa deporte y mucho menos pa come for di Bubaliplas. E no ta recomendabel. DOW a laga haci un investigacion di e plas cu ta b isa cu tin zware metal den dje, cu por ta dañino pa siguridad. Pero e conseho cu e haya di e consultant di Hulanda ta bisa cu den e caso aki, cu e zware metal ta den e suelo den e parti di Bubaliplas, no bay contamina e area pa traha den dje. Y esey naturalmente, si bo tin piscanan cu ta bay habita e area aki. Nan tambe por ta contamina cu e zware metalnan aki. Esey no ta sigur, pero loke si ta cu DOW a haya algun zware metal den e Bubaliplas indica y ta wordo bisa pa no bay haci limpiesa den dje, pero lag’e eyden e ta keda trankil, segun Sr. Marlon Croes.

Mas aleu, Sr. Croes ta sigui bisa cu DOW mes no tabata sa cu tin hende ta pisca den Bubaliplas, te ora cu a mira potretnan ariba rednan social y esey a hala atencion pa bay tuma accion, di pone borchinan di prohibicion.

E motibo cu tin e caminda pa yega eynan, ta pasobra cu tin un “birdtower”, unda cu por subi pa wak e bunitesa di e naturalesa. E discusion ta aworaki, te con leu por laga e autonan yega. Un investigacion haci ariba Bubaliplas, ta ora cu e tin nutriente, e ta bira berde, y ora e no tin esaki, e ta bira mas bruin.

Loke mester wordo haci ta, pa aworaki den punto di bista di DOW ta pa ban cuida e area y no permiti piscamento como deporte, pa cuida e area aki cu ta basta sensitivo. E ta un area apunta como, den e 16 luganan cu mester wordo protegi. Y ora cu bay cuminsa traha hunto cu otro departamentonan, manera DNM y DIP, Fundacion Parke Nacional Arikok ariba e maneho total di dje y con ta bay duna contenido na e area, lo mester defini y con lo cera no solamente, kier pa hende gosa di e luga aki, pero mester trece e facilidad con ta crea esaki sin atacha e parti di naturalesa dunando e un balansa nobo y cu ta manehabel pa nos tur, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.