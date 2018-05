Bubali ta gana di Brazil Jrs cu un score minimo den Division Junioren

Diaranson 9 di Mei 2018 a tuma luga riba tereno di Bubali e ultimo wega di Division Junioren cu a keda pendiente, entre Bubali contra di Brazil Jrs,

Wega a wordo dirigi pa arbitro principal Ronald Staring asisti pa Desiree Christiaans y Alexander Simmons.

Den e prome parti di wega ambos ekipo a purba yega na e gol pa bay ariba pero no por a logra. E ekipo di cas Bubali a crea un poco mas oportunidad cu nan contricante.

Den e di dos parti di wega Bubali a pone basta preshon y tabata na di 52′ di wega e hoben Dylan Tromp #47 ta logra habri e marcador cu un tremendo tiro cu e keeper no por a haci nada pa bay ariba 1-0 riba e marcador.

Brazil Jrs ta crea espacio pa forma algun peliger riba e gol di Bubali pero no por a logra score.

Arbitro principal mester a saca diferente kaarchi geel y den e ultimo minuut nan ta saca un cora pa e defensa di Brazil Jrs.

Bubali ta logra bay cas cu un victoria di 1-0 riba Brazil Jrs.

Mirando e tabla di posicion despues di e wega aki , equipo nan cu a logra clasifica pa e finalnan ta Estrella- Bubali- Brazil Jrs y Nacional Division Junioren.

Exito na tur e ekipo nan.

