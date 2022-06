Gianni’s ta ofrece e experiencia di brunch inolvidabel cu tur tata merece. Diadomingo, 19 di Juni, Gianni’s a brinda tur tata un brunch special cu entretenimento bibo, un all you can eat a la carte menu, e posibilidad pa upgrade pa unlimited Bellinis y gana premionan special pa dia di tata.

Ta imposibel pa pensa di Brunch, sin pensa ariba e brunch cu ta obtenibel na Gianni’s Ristorante Italiano. Un evento espectacular cu semper ta surpasa tur expectativa di clientenan y e brunch pa Dia di Tata no tabata un excepcion. Na yegada, e tatanan a haña un dushi bebida di bonbini y e oportunidad pa saca potret hunto cu famia pa asina recorda e celebracion aki.

E menu disponibel pa tur esnan cu a atende e evento tabata un di disfruta. E menu tabata uno amplio cu variedad di platonan di desayuno, lunch y dessert. Manera: Uovo In Camicia, Mini Fritelle, Avella Nutella Di Notte, Salmone Curato, Antipasto Italiano, Zuppa di Granchio, Grigliata Mista Per Papa, Pollo Fritto, Rigatoni Stroganoff, Mousse Al Cioccolato y Baba Al Rum

Si bo a perde e celebracion aki no preocupa, Gianni’s Ristorante tin un brunch special tur luna cu ta celebra diferente ocasion, tambe bo por pasa tur diadomingo libremente pa disfruta di Brunch y Bellinis na Gianni’s Ristorante Italiano. Pa reservacion of mas informacion bishita www.giannisristoranteitaliano.com