Brug peatonal ta bin abao na Miami

MIAMI, Merca- Un brug di peaton den construccion a bin a bao na Florida, causando varios morto. Tin un gran cantidad di heridonan tambe, según Miami Herald a informa. Tin varios auto pega bou di e brug cu cay den otro.

E cantidad di victimanan no ta conoci.

Al menos ocho persona a wordo transporta cu urgencia pa Kendall Regional Medical Center, según un fuente di hospital a informa. E condicion di e pashentnan no ta conoci te ainda.

E canal di television WSVN 7News a informa cu varios persona a muri, door di cu e brug a cay abao.

E autoridadnan a duna ordo pa helicopternan di medionan di comunicación keda leu di e zona di desaster, pa asina e rescatistanan por scucha e sobrevivientenan bou di e ruinanan.

E brug, di 950 ton, ta localisa banda di e campus di Florida International University, zuid oost di Florida. E ta un paso sigur riba e caminda principal Tamiami Trail. Na momento di e incidente, ainda e brug no tabata habri pa trafico peatonal.

E Administracion di Emergencia di e Condado di Miami- Dade a urgi e residentenan di e ciudad pa evita e area.

Fuente: https://www.univision.com

