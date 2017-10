Brote di Hepatitis A a cobra bida di 19 persona na California

CALIFORNIA, Merca- E cantidad di morto resultado di e brote di Hepatitis A na California, Merca a subi na 19, despues di un siman cu e gobernador di e estado a emiti un alerta di salud estatal.

Mas di 500 persona na California a pega cu e malesa aki desde November 2016. Mayoria di nan ta ambulante.

Hepatitis A, ta ataca e higra y mayoria biaha ta wordo transmiti via di sushi humano, relacion sexual of door di mishi cu cuminda of obhetonan contamina.

E ta e di dos brote di Hepatitis A mas grandi den e ultimo 20 añanan.

Casi 500 di e personanan diagnostica a wordo raporta na San Diego, caminda cu autoridadnan a tuma e pasonan necesario pa combati e brote door di desinfecta cayanan di e ciudad y tambe door di pone stationnan di laba man den varios punto strategico di e ciudad.

Autoridadnan di e ciudad a pidi investigadonan di medio ambiente pa haci test riba e awa di San Diego pa contaminacion fecal, cu ta causa e malesa di higra.

E brote a afecta e poblacion ambulante di e estado gravemente. E poblacion aki ta core e mayor risico di contagia cu e malesa ya cu nan no tin acceso na higiena basico y sanitario, segun expertonan.

E virus ta propaga for di exremento pa boca. Cu esaki nan kiermen cu virus tin mas probabilidad di plama den condicionnan anti higiencio.

Mas di 5 mil persona ta drumi riba caya na San Diego, cual ta 10% mas cu e aña anterior, segun estudionan haci.

Tabata tin reportenan den e condado di Santa Cruz y Los Angeles como tambe na San Fransisco, unda cu autoridadnan a bisa di a vacuna miles di ambulantenan

Normalmente un di cada 100 pashent ta muri di Hepatitis A, segun autoridadnan. Pero e malesa a mata den riba un escala mas halto na California, debi na e vulnerabilidad di e populacion afecta.

Sintomanan di Hepatitis A ta inclui keintura, cansancio, dolornan abdominal, nausea y sacamento. Of si e blanco di wowo ta mustra geel, e semblante di e persona ta bira geel, esey tambe por ta un sintomanan di e malesa.

Dia 13 di October, gobernador Jerry Brown a emiti un estado di emergencia, pa asina sigura cu e vacuna ta yega na e clinicanan cu ta traha cu e ambulantenan.

Autoridadnan sanitario a bisa cu lo por dura luna – of añanan prome cu e brote por wordo reduci.

