Un crucero cu tabata transporta miles di pasahero y tripulante a wordo nenga permiso pa mara na un luga di luho pa motibo di e temor di un brote di colera abordo.

Norwegian Dawn mester a mara na Port Louis, Mauritius, pero a rechas’e pasobra por lo menos 15 persona riba e barco actualmente ta isola. A informa cu nan a bira malo di e malesa, cu ta Sousa diarea y sacamento y por ta particularmente peligroso pa mucha hitchhike, durante un biahe pa Sur Africa.



Un pasahero a bisa cu e capitan a bisa esunnan abordo di e crucero Norwegian cu tabatin un posibel brote di e malesa Victoriano abordo, BN DeStem a informa. Autoridad portuario di Mauritius a confirma: “E decision pa no permiti acceso di e crucero n’e waf a wordo tuma pa evita riesgo pa salud. E salud y siguridad di e pasaheronan, y tambe di e pais en general, ta di suma importancia p’e autoridadnan.”

Por contrae colera for di un bacteria cu generalmente ta wordo transmiti via cuminda of awa contamina. E malesa ta Sousa diarea y sacamento y por ta particularmente peligroso pa mucha hitchhike. Aunke colera por mata den un par di ora, e por wordo trata cu simple rehidratacion oral y antibiotico, pero hopi hende rond mundo no tin acceso of no por paga p’e medicamentonan aki.

Den su ultimo update na cuminsamento di e luna aki, Organisacion Mundial di Salud (WHO) a adverti cu tabatin miles di caso den 17 pais diferente den area rond mundo. E ta bisa: “E persistencia di colera ta evidente na comienso di 2024, cu 40 900 caso y 775 morto den januari so den 17 pais den cuatro region.

“[Esakinan tabata] e region di Africa, e region di Mediteraneo Oriental, e region di Americas y e region di zuidoost di Asia. Zambia y Zimbabwe a experencia e subida mas grandi di, cu ta enfatisa e reto continuo di controla colera y e importancia di e esfuersonan sosteni di salud publico. Na 2023, a notifica caso den 30 pais den cinco region di WHO, incluyendo nuebe pais cu a registra mas cu 10 000 caso.

Na cuminsamento di e luna aki, mas cu 139 pasahero y tripulante a sufri di diarea y sacamento despues di un brote riba e crucero Queen Victoria di tres siman . E barco di Cunard Cruise Line a sali for di Fort Lauderdale, Florida, riba 22 di januari, pero algun dia despues 123 pasahero y 16 tripulante a reporta sintomanan gastrointestinal, segun Centers for Disease Control And Prevention di Merca. Tin 1.824 pasahero y 967 tripulante riba e barco. Como reaccion riba e brote, e linea di crucero y e tripulacion a isola e pasaheronan y e tripulacion enfermo y a aumenta e procedimentonan di limpiesa y desinfeccion “di acuerdo cu e plan di prevencion y respons n’e brote di e boto”, CDC a bisa.