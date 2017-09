Anuncio Publico. Diabierna manece Diasabra ladronnan a horta un Kawasaki Ninja preto cu cora for di un cas na Savaneta. Nan lo a horta e brommer aki den ora nan di madruga. E doñonan ta pidi cooperacion di un y tur pa si nan sa unda e ta of cu nan a mira e Kawasaki Ninja aki yama polis na 100 of Urvin Werleman na 5943331