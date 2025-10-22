Diaranson atardi laat pasa di 6’or bahada di solo riba caminda di Tanki Leendert ta sosode un accidente unda un señora tras di stuur di un toyota yaris a bay pa lora na su man robes pa bay cas, un brommer bmw maneha pa un hoben a dal basta duro robes patras di e yaris. E hoben tabata leve herida, na prome instante e tabata desea ambulance pero despues no tabata kier mas.
Polis di Oranjestad presente pa tuma dato di ambos partido, na final cu roadservice a saca potret a kita e vehiculonan foi caya.