Diasabra anochi riba caminda di Ponton na ne tweg di Caobastraat chauffeur di un ford lorando na su man robes a sintin un golpi duro ora a wak ta un brommer a pega contra di e auto.
Un homber riba e brommer AKT biniendo di nort direccion zuid a mira na ultimo cu e auto ta lorando, net e momento ey e brommer a bay pasa un otro y pega den e ford. E motociclista a keda herida y benta abou. Polis tabata presente pa tuma dato. Ambulance a presenta y paramedico a brinda asistencia medico ne homber y a keda transporta pa hospital.