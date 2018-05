Brocolli ta manera un salbabida

Segun e inmunologo y nutricionista Rangan Chatterjee, su beneficionan ta bay mas aleu di e salud intestinal.

Un dokter Britanico a sigura cu si ta necesariio pa scoge cual vegetal pa come entre e gran variedad cu ta existi, esun cu realmente nos mester ta brocoli.

Segun e inmunologo y nutricionista Rangan Chatterje, e cuminda aki ta un “salbabida” y su beneficionan ta hopi varia. Una bes cu e wordo procesa pa e stoma y su fibranan nutritivo yega na e tripanan, e ta produci vetnan di corto duracion” cu ta mehora e accion di e sistema nutritivo mucho mas miho.

Chatterjee ta enfatisa cu e salud intestinal ta hopi importante, ya cu e tin un “influencia grandi no solamente den nos funcion digestivo, sino tambien den nos estado di animo den e funcion celebral”. Tambe e por mehora e sistema inmunologico, ta afecta e peso y ta baha e dolor articular, e ta resalta.

Salud intestinal y salud mental

Aunke e importancia di e salud intestinal generalmente ta hopi comodo, e vinculo entre di tin bacteria intestinal sano y gosa di un mente sano. E cuminda cu nos ta come tin un gran impacto den e microorganismo intestinal y esaki ta wordo refleha den e estado di nos sistema inmunologico y nervioso, e investigador ta agrega.

Relaciona cu esaki, e Facultad di Medicina di e Universidad di Harvard (Merca) ta sigura cu e malestar estomacal of intestino por wordo causa pa ansiedad, stress of depresion. Esaki ta door cu e celebro y e sistema gastrointestinal ta intimamente conecta.

E ta manera un dieta poco saludabel cu por causa cu e conexión por deteriora. Pero e ingestion di alimento manera brocoli , cu ta contribui na un miho accion intestinal, e lo por yuda reduci e riesgo di problemanan di salud mental.

E mata ta contribui tambe na e salud di e curason, e sistema visual y e reduccion di cholestorol, según un estudio previamente haci. Sin embargo, e preparacion adecuado y conservacion ta hopi importante pa probecha na su maximo su beneficionan. Ta recomendabel pa herbe esaki of come curu na luga di hasa.

