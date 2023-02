Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a yama Bon Bini na Team Operacional di British Airways (BA).

Durante di e bishita, e Team di British Airways, a wordo ricibi pa Srs. Joost Meijs, CEO, Jurgen Benschop, COO, Sra. Barbara Brown, CRDCO, Jo-Anne Meaux Arends ABDE, y Manager di Operación, Srta. Marylou v/d Linden. Tambe tawata presente CEO di Aruba Tourism Authority, Sra. Ronella Croes y CMO, Ms. Sanju Luidens.

E delegashon di British Airways dirigi pa Sr. Ian Blackman, Vice Presidente pa Florida, Latino America, y Caribe a ricibi tur e ultimo informacion referente e logistica operacional di aeropuerto como introduccion di inicio di nan servicio di London pa Aruba. E delegacion operacional di BA tambe a conta cu representacion di Sra. Patrice Skerritt, Director Regional di Aeropuertonan, Sra. Sonia Kanda, Manager di Proyecto y Sr. Wayne Crump, Station Maintenance Manager (Engineering).

Durante e bishita, e team a ricibi un tour di aeropuerto, incluyendo Terminal y Rampa. Cuminsando 26 di maart 2023, BA lo bula pa Aruba durante e aña, riba Diahuebs y Diadomingo cu un stop na Antigua.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 24 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu buelonan pa 26 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 77% ta for di Merca y Canada, 10% for di Latino America, 8% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu november 2022. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovado den region.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport ydor di bishita www.airportaruba.com y connecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.