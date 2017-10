Britannia a bay cu victoria riba RCA

Diabierna anochi e campeonato di futbol Division Honor di Arubaanse Voetbal Bond (AVB) a continua cu e encuentro entre RCA y Britannia. Ambos ekipo a purba crea peliger por medio di nan delanteronan. Durante wega tabatin algun tiro riba gol pa ambos ekipo, pero sin mucho peliger. Britannia tabatin algun oportunidad clave pa habri e marcado, pero no a sa di probecha di esaki. Britannia a bay cu e victoria di 1-0 contra di RCA.

Ambos ekipo tabatin un marcacion basta estricto, cu a haci e wega basta fisico na cierto ocasion. Britannia tabata un tiki mas peligroso cu RCA, unda a crea algun oportunidad pa gol pero no a logra habri e marcado. Y asina tambe e prome mita a bay aden na 0-0.

Den e di dos tempo RCA a crea un bon oportunidad den e prome minuut di wega, pero no a probecha di esaki. Na 48 minuut Britannia a crea un oportunidad clave di gol por medio di un tiro di skina pero no a sa di probecha di esaki. Na 51 minuut di wega Bergen di RCA a ricibi un carchi geel pa un infraccion agresivo riba e hungado Luis Estrada. Wega a continua y na 56 minuut Gomez di RCA tabatin 1 contra 1, pero keeper Werleman a sa di tene e score na cero. Ni un minuut despues Diquon Ras ta dal e bala den tubo y asina tambe Britannia ta scapa. Na diferente ocasion Britannia tabata crea peliger, pero e barera di RCA no a rindi.

Na 60 minuut di wega Luis Estrada a ricibi un carchi geel pa un infraccion, mientras cu na 62 minuut Diqion Ras un biaha mas a haya un oportunidad pa habri e marcado, pero keeper Werleman a luci bon un bes mas. Britannia tabata crea peliger pa medio di e hungado Luis Estrada, kende a sa di trece e defensa di RCA cu centronan peligroso. Na 69 minuut e adicion di Hulanda, esta Godoy, a habri marcado pa e pumanan di Piedra Plat, ora cu keeper Marval no por a tene a bala y esaki a cay riba pia di e delantero cu a sa di probecha di esaki. Na 81 minuut Ronald Gomez a comete un infraccion contra Carlos Caro y pa cu esaki el a ricibi un carchi cora, mientras Caro a ricibi geel.

Despues di e carchi cora, Britannia a cuminsa bira mas peligroso den e parti defendi pa RCA. Apesar di e desbentaha, RCA a crea algun oportunidad pa empata e partido pero keeper Werleman tabatin un tremendo anochi. Y asina tambe Britannia a bay cu e 3 puntonan y yega 4 punto y RCA a keda cu su 6 punto.