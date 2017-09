Bringamento entre companianan di watersports na Eagle Beach

Companianan di watersports tin dolor di cabes ultimo tempo ki ora cu e homber inicial M. a cuminsa bin den e area y ta kere e ta doño di e beach y tereno cu e por comanda. Ta conoci cu e area di Eagle Beach nunca e watersportsnan no tin problema pero di dia cu e persona a presenta tin discucion. Diamars merdia a sosode un problema cu a bay for di man cu sacamento di arma blanco, tur e problema aki a surgi dilanti turistanan alo masha mahos y mal propaganda pa nos isla. E homber M. di e compania di watersports no a gusta kico e otro compania a haci y asina a surgi un problema formal. Strand politie a presenta pa asina intermedia den e asunto aki.