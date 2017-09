Bringamento cu persona herida

Willemstad Curacao: Djadumingu 10 di sèptèmber 2017, alrededor di 17.13 or, Sentral di Polis a risibí notifikashon ku na Belvederestraat lo tin un bringamentu i ku tin persona heridá. Un unidat polisial ku a yega na e sitio no a topa ku esnan ku ta enbolbí den e bringamentu. For di un investigashon ku polis a hasi a resultá ku dos amigu tabata sintá dilanti un snèk na

Belvederestraat. Dado momentu un di e hòmbernan aki a bai kumpra kos den e snèk i a surgi un diskushon i bringamentu ku hòmber(2) ku tabata den e establesimentu. Durante di e bringamentu aki e hòmber (2) a kòrta e hòmber (1) den kara i tambe a agredí e amigu di hòmber (1) ku tabata sintá pafó i a kòrta e tambe den kara. Ku un pikòp e dos viktimanan a keda transportá pa poliklínika di SEHOS pa tratamentu médiko.

Departamentu di Reshèrshi ta kontinuá ku e investigashon.