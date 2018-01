Brinda pofesionalnan den medicina cu a studia den region mas opcion

Parlamentario di AVP, Sra. Arends-Reyes, ta di opinion cu e topico di registracion di mediconan cu a studia den region y otro profesionalnan ta keda uno cu continuamente mester keda explora opcionan. Na aña 2014 Parlamento a haña diferente sesion di informacion extenso entre otro di nos hermana isla Curaçao cu tin un trayecto special pa yega na un ‘big registratie’ pa graduadonan di medicina den region cu lo kier traha na Curaçao pero cupo ta limita. Diferente punto a bin dilanti di tanto e organisacionan di dokter di cas como specialista di Aruba pa tene cuenta cun’e. Tambe e trayecto cu Aruba lo a brinda si a scoge pa un trayecto tipo Curaçao lo ta pa un grupo selecta di profesionalnan siendo cu e grupo cu lo ta sperando ariba un registratie lo ta 6 pa 7 biaha mas grandi. E lenguahe di Hulandes compara cu Spaño tambe lo ta un cambio cu e graduadonan lo mester hasi, pero cu no ta imposibel. Locual a sali afor ta cu no tin UN solucion so pa tur graduado di medicina of profesional den e ramo, tin diferente universidad cu nan a atende y Aruba tin ‘vrij studiekeus’ kiermen cada studiante por bai studia locual nan kier. Importante ta pa keda brinda y facilita mas cu un opcion pa motibo cu e cantidad di studiantenan y graduadonan ta significante. Sea cu kier specialisa como dokter di cas, bedrijfsarts, specialista tur mester por ta posibel. Sra Arends-Reyes por a tuma nota cu recientemente a cuminsa cu un extra opleiding pa dokternan ocupacional di SVB na Universidad di Aruba y varios di e dokternan di SVB ta graduado di medicina den region. Sra Arends-Reyes ta conta cu locual su persona a logra contribui pa e graduadonan di medicina den region ta pa habri e posibilidad pa sigui nan estudio di specialisacion na Spaña cu e ayudo financiero di gobierno den forma di un studielening. Actualmente tin un grupo di dokter cu ta hasiendo uzo di e opcion aki na Spaña. Antes ta te basisarts den region e studielening di Aruba ta cubri. Alabes na varios ocasion fraccion di AVP a purba durante IPKO reunionnan ariba nivel Parlamentario di reino pa wak ki posibilidad lo tin den futuro pa nos studiantenan tin un DUO- lening ‘geld volgt student’ pa unda nan lo kier studia na Europa cu lo por habri mas porta pa nos studiantenan. Na e momentonan aki tin un base di un ley di BIG y Inspectie di Salubridad Publico cu a ser pasa pa Parlamento unanimamente. Awor ta keda na e Minister nobo encarga y su comision pa wak ki trayecto nan lo scoge,banda di locual tin caba, pa brinda e graduadonan di medicina den region pero tambe otro profesionalnan den e ramo. Mester bisa si cu lo ta spera cu tur decision nobo cu tuma ta balansa y no ta na desbentaha den un of otro forma di e otro mediconan yiu di tera tambe cu ta studiando na Hulanda, Sra Arends-Reyes ta termina bisando.

