Brinda disciplina positivo ora di lanta bo yiu(nan)

Na 2016 a institui un comision consistiendo di e siguiente organisacionnan:

Tienda di Educacion, Fundacion pa Nos Muchanan, Fundacion Respetami, Stichting Wit Gele

Kruis y Departamento di Asunto Social. E meta tabata pa formula un vision pedagogico pa

Aruba cu ta consisti di 6 punto basico.

E vision pedagogico di Aruba ta consisti di 6 punto basico. E meta ta pa tur hende na Aruba y

specialmente tur mayor cera conoci cu e 6 puntonan basico pasobra lanta un mucha ta

responsabilidad di nos tur.

Awe nos lo duna un splicacion mas amplio riba e punto basico 4 cu ta bisa: Disciplina Positivo.

Esaki ta palabranan basta grandi y no tur ora ta directamente cla kico e palabra aki ta nifica.

P’esey nos lo duna boso algun ehempel.

Ta cla cu bo palabranan na un mucha. Splica dicon algo mag of no mag, pa asina e mucha

por compronde mas miho y abo como mayor sa dicon bo ta pone e limitacion ey.

 Sea consecuente den cua regla ta conta pa cua comportacion. Bo por bruha un mucha ora

abo como mayor ta bisa si un dia y no e otro dia.

 Brinda bo yiu siguridad. Asina nan sa con leu nan por bay. En bes di duna un bon zundra

of un klap sea consecuente den pone bo limitacionnan. Esaki ta encera tuma accion na e

momento cu bo yiu ta desvia di regla.

 Ofrece un opcion, laga bo yiu sa kico ta e beneficio di e comportacion bon en bes di pone

atencion riba e comportacion malo. Purba di no uza straf di biaha, hopi biaha un

recompensa ta yuda mas miho cu un straf.

 Duna un compliment ora bo yiu ta comporta su mes bon. Duna bo yiu tur dia un

compliment, e ta hopi bon pa su autoestima, pa tur mucha cualkier edad nan tin e ta great

pa tende compliment. Purba di ta specifico y no bisa solamente ‘bo ta un bon mucha’

pasobra kico kiermen ‘bon’. Corda pa no pone solamente enfasis riba resultado, esfuerso

mester wordo mira tambe.

 Percura pa abo cu bo partner ta riba e mesun liña cu tur e reglanan. Si boso no ta bay di

acuerdo cu algo percura pa abo cu bo partner palabra esaki sin cu boso yiu ta den e

combersacion. Si bo yiu ta puntra bo pa un fabor y bo ta duda, bo por bis’e bo kier pens’e

of cu bo kier palabr’e cu bo partner. No lubida pa bin cu e contesta na bo yiu mas lihe cu

ta posibel.

 Corda no keda menasa y corda loke bo ta bisa bo tin cu haci. No keda adverti, bay over

na tuma accion door di duna un consecuencia fiho cu ta fit na edad y na e comportacion.

 Traha hunto cu bo yiu un schedule di dia, esaki ta yuda boso pa haya un bista mas cla riba

e reglanan y con un dia lo cana. Structura y rutina diario ta yuda hopi pa guia bo yiu den

un manera positivo y adecuado.

Nos sa cu tur e ehempel nan ta zona conoci pero nos ta ripara cu tin biaha door cu tur cos ta bay

automaticamente of sin pone atencion lantamento di nos yiunan no ta bay bon tur ora. Tambe nos

sa cu tur mayor ta hopi druk y tin basta stress den bida diario. Bo trabou, e lantamento di bo yiu,

bo mesun bida social, bo situacion financiero etc. Nos ta pensa pa e bienestar di nos yiunan, e ta

hopi importante cu nos ta bira consciente tocante con nos kier lanta nos yiunan compara cu con

nos ta lanta nan.

Pa sosten of conseho semper por tuma contacto cu Fundacion Pa Nos Muchanan na telefon

588-0856 of Tienda di Educacion na telefon 161 cu ta gratis.

