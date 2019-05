Brexit: Theresa May ta renuncia na su cargo como Prome Minister di Reino Uni

LONDON, Gran Britania- E Prome Minister Britanico a fracaso den tur su intentonan pa materialisa e Brexit, su obhetivo principal ora cu el a asumi e cargo di Prome Minister tres aña pasa.

E Prome Minister Britanico, Theresa May, hopi presiona pa su miniter- y diptadonan, diabierna a anuncia su retiro como lider conservador, cual lo drenta na vigor dia 7 di juni proximo, aunke e lo keda den su cargo te ora cu eligi su sucesor.

Visiblemente emociona, May ta retira ora cu tur su intentonan pa materialisa e Brexit of salida di Reino Uni for di Union Europeo, su obhetivo principal ora cu el a asumi cargo di gobierno na 2016.

Dilanti di su residencia oficial na 10th Downing Street, May a informa cu el a comunica reina Isabel II su intencion di retira di su cargo dia 7 di juni proximo, y pa despues cuminsa e proceso pa eligi un lider nobo pa e Partido Consevador, proceso cu ta planea pa keda completa na final di juli proximo.

E aspirante principal pa sucede e ex alcalde di London y ex minister di Relacionnan Exterior, Boris Johnson, cu desde su account di Twitter a destaca e “discurso digno” di May y su “sevicio impasibel” na Reino Uni.

Den su declaracion na e pais, e (ainda) premier a bisa cu “semper e lo lamenta profundamente” di no por a ehecuta e Brexit y a pidi su sucesor den gobierno pa purba na haya un consensus den Parlamento pa por logra sali for di e blok Europeo.

“Mi a haci tur lo posibel” pa materialisa e Brexit, despues di cu Britaniconan a vota na fabor di un salida for di e Union Europeo den e referendum celebra na Reino Uni dia 23 di juni 2016.

Na juli 2016, May a reemplaza David Cameron ora cu esaki a anuncia su dimision dia 24 di juni di e aña ey, despues di e referedum y e pais a cumina e camino yena di tortura pa kibra e lasonan cu Bruselas despues di mas di 40 aña di participacion.

Sin embargo, e caminda aki tabata mas dificil cu a spera y pronto a sali na claridad e division profundo entre e habitantenan, esunnan na fabor di UE y esunnan en contra, loke a haci cais imposibel pa haya un consensus suficiente pa e acuerdo cu May a negocia cu Brussel por a supera e tramite parlamentario.

A pesar di tur cos, May a haci esfuersonan constante pa surpasa e obstaculonan mei mei di e presionnan devastador di e hala mas duro di e conservadornan: e Euroscepticonan.

Tres biaha May a purba, sin exito, pa e House of Commons aproba su pacto di Brexit, pero e ultimo carta cu el a hunga, esun di epresenta un biaha mas e acuerdo cu medidanan nobo, entre nan un posibel segundo referendum, tabata esun cu finalmente a sak’e for di poder.

Reino Uni tabata tin como fecha di salida di UE pa dia 31 di october proximo, despues di a pidi un retraso di e dia inicialmente estableci cu tbata 29 di maart 2019.

