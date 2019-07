Brenda Biezen-Croes sorprendi como “Empleado di luna” na Hospital

Coleganan y famia a bini hunto pa sorprende Brenda Biezen-Croes, zorgmanager di Radiologia cu a wordo reconoci como empleado di luna di juni na Hospital. Director di cuido sr.Ezzard Cilié a felicit’e y a gradici Brenda pa tur e trabou e ta desplega. Ela encontra hopi reto y a desaroya su mes hopi den su carera na Hospital.

Brenda tin 2 aña trahando como zorgmanager di Radiologia cual ta un departamento hopi tecnico. Den corto tempo Brenda a demostra di por maneha cambionan dinamico incluso implementa proyecto na beneficio di pashent manera Interventie Cardiologie. Na prome luga e ta enfoca na duna servicio na pashent y tambe semper e ta purba inclui e deseo y necesidadnan di coleganan.

Brenda mes ta atende pashentnan ora nan tin pregunta of ta rabia. E ta compronde cu den un organisacion grandi manera HOH nos ta depende di otro pa diferente asunto.

E tin hopi pasenshi y perseverancia pa cu su trabou. Brenda ta un persona profesional, flexibel y ta gusta siña y crece den su conocemento. E ta scucha su coleganan y ta yuda unda cu e por. Hasta e ta involucra den actividadnan manera Siman di Enfermeria y Songfestival. Ademas, e ta dedica su tempo liber pa studia pa su MBA na Universidad di Aruba. Brenda ta un persona leal, colegial y critico. E combinacion bunita aki a yud’e crece hopi den su carera. Brenda a demostra di ta un ehempel pa nos tur.

“Ora cu mi a habri porta y mira mi yiu para, mi ta manera hey, something seems different”, Brenda a duna di conoce. Esaki tabata un sorpresa hopi bunita y no spera.

El a duna di conoce cu sin e team siguramente e no lo a bay dilanti, pasobra nan ta un grupo hopi “close” y un ta yuda otro pa por logra yega na nan meta. Pa por a yega unda e ta awendia, el a pasa den hopi reto. Di cada cos el a siña, unda e ta siña di foutnan y ta purba keda mehora pa bira mas miho. Su meta ta pa nunca keda atras, pero pa keda mira dilanti y keda positivo pa yega na un meta miho.

Brenda semper tin un luga special den nan curason mescos cu tur otro empleado, asina Olga Rodriguez, clustermanager na Hospital, a duna di conoce. Den e ultimo añanan Brenda a demostra di ta un persona cu por conta riba dje. E ta un persona hopi capacita y tin hopi interes den su funcion. E tin dedicacion pa su coleganan y e sosten cu mester duna pa e departamento por sigui desaroya.

Pabien Brenda cu e bunita reconocimento!

