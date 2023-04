Diahuebs anochi a tuma luga un reunion pa cambia e directiva di Brazil Taekwondo Stichting pa uno nobo.

Despues di basta aña Alberto Klabér a baha for di Presidencia di Brazil Taekwondo Stichting pa asina Clifford Rasmijn tuma e puesto.

Alberto Klaber lo keda te cu final di 2023 pa asina caba cu algun reto cu tin, manera Cas Bon Cup, Evar Cup, Cargo Cup, Best of the Best Truescore Series y Calender 2024.

Alberto Klabér lo cana hunto cu Clifford Rasmijn pa despues Clifford Rasmijn sigui.

Durante di e reunion a forma un directiva nobo cu lo asisti Clifford Rasmijn. Clifford Rasmijn a cuminsa duna les di Taekwondo caba na Tarcisius Kleuterschool situa patras di Misa di Brazil.

E miembronan nobo ta Clifford Rasmijn Presidente, Danica Delamore a keda como Secretaria y Tesorero ta den nomber di Harold Rasmijn.

Otro luna Clifford Rasmijn lo sinta hunto cu e mayornan di e atletanan di New Generation pa asina presenta su plan pa 2024.

Clifford Rasmijn ta bay pa haci curso di coach pa sigui cu e reglamentonan mas actual di combate.

Clifford Rasmijn ta bay sigui cu e TK5 tambe. TK5 tabata su cuki unda cu Aruba ta 10 aña consecutivo campeon na Surinam. Clifford Rasmijn ta bay forma su team pa 2024 pa Surinam y Corsou.