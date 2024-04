E siman aki Brazil Taekwondo Stichting a tene un reda di Prensa na Gold Coast Club House den conexion cu Cas Bon Taekwondo Cup cu ta tuma luga Diasabra dia 11 di Mei 2024 den Centro di Bario Brazil.



Director di Cas Bon Sr. Fito Croes a hiba palabra y a felicita Brazil Taekwondo Stichting pa tur locual Brazil Taekwondo Stichting y su directiva ta haci den comunidad y pa e hubentud, specialmente e Presidente nobo Master Clifford Rasmijn di e generacion nobo.

Presidente, Coach y Trainer di Brazil Taekwondo Stichting y Taekwondo Team Aruba

Master Clifford Rasmijn a gradici Sr. Fito Croes pa e contribucion na e Cas Bon Taekwondo Cup cu ta e prome

cualificacion pa Best of the Best 2024.



Brazil Taekwondo Stichting ta sigui cu e bon trabou y ta mantene e atletanan cu ta practica Taekwondo na prome luga, pasobra e atletanan ta e futuro di mañan. Brazil Taekwondo Stichting su team ta cla pa dia 11 di Mei 2024 pa e Cas Bon Taekwondo Cup den Centro di Bario Brazil, cuminsando pa 9’or di mainta.