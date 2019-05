Diasabra awo dia 4 di Mei Brazil Taekwondo Stichting ta organisando e di 10 Gold Coast Taekwondo Cup cu ta bay ta e di dos clasificacion pa Best of the Best Taekwondo Cup 2019.

E evento ta cuminsa pa 10’or di mainta na Centro di Bario Brazil y tur scol cu participa por gana e copa di Best Team. Ta bay tin copa pa e miho bringadonan mucha homber y mucha muhe den categoria di: Infantil, Cadet, Junior y Senior. Ta bay tin un plakkaat pa e miho coach.

Tur hende cu kier wak e peleanan aki por wak esaki via e Facebook Page di Brazil Taekwondo Stichting.

