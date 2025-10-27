Brazil Taekwondo Stichting ta organisa e di 30 Best of the Best Powerade Cup na honor di Grand Master Henk Meijer.
Na aña 1995 Savaneta Taekwondo Stichting “Brazil Taekwondo Stichting” a organisa e prome Best of the Best Powerade Cup den Mariniers Kazerne na Savaneta. Grand Master Henk Meijer tabata presente y a duna un demonstracion na e Pueblo di Aruba cu a presencia e miho bringadonan di Aruba bringa den Best of the Best Powerade Cup 1995.
Diasabra dia 15 di November 2025 Best of the Best Powerade Cup ta den Centro di Bario Brazil. E atletanan selecta pa Trainer y Coach di Taekwondo Team Aruba Master Yoshmar Wever lo bringa contra di e Paisnan International. Brazil Taekwondo Stichting lo honra Grand Master Henk Meijer pa su trabou brinda pa hopi aña na Taekwondo di Aruba.
Grand Master Henk Meijer a hiba e atletanan di Brazil Taekwondo Stichting Korea na aña 2015 y 2017.
For di aña 1988 te cu awe Grand Master Henk Meijer a train, coach y guia Master Alberto Klaber. Master Alberto Klaber a gana Medaya di Brons na campeonato Europeo na Dinamarca, Medaya di Oro na Hulanda contra di Korea, tres biaha campeon di Hulanda y varios premio na Europa, despues a sigui cu e rumannan Klaber cu camp training na Serbia, Spaña, Belgica, Alemania, Suecia, Hulanda y Dinamarca. Zahyon Klaber ta tres biaha campeon di Hulanda y asina por sigui menciona hopi di rumannan Klaber.
Brazil Taekwondo Stichting ta invita Pueblo pa bin apoya e atletanan di Aruba cu lo bringa contra di e Paisnan Internacional.