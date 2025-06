Brazil Taekwondo Stichting ta organisa e di tres Aracari Taekwondo Cup den Centro di Bario Brazil. Aracari Taekwondo Cup ta e di dos clasificacion pa e di 30 Best of the Best 2025.

Despues di e resultado di Cas Bon Taekwondo Cup, Brazil Taekwondo Stichting su team di “Train Hard Fight Smart” ta cla pa enfrenta e otro scolnan den Aracari Taekwondo Cup 2025.

Brazil Taekwondo Stichting ta gradici Aracari pa tin e confiansa den Brazil Taekwondo Stichting pa patrocina e di tres Aracari Taekwondo Cup. Brazil Taekwondo Stichting su team ta den preparacion pa Aracari Taekwondo Cup 2025.