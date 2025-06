Brazil Taekwondo Stichting ta organisa e di tres Aracari Taekwondo Cup cu ta e di dos clasificacion pa

Best of the Best 2025. Brazil Taekwondo Stichting su team di “Train Hard Fight Smart” ta cla pa enfrenta e otro scolnan cu tambe ta

prepara pa Diasabra 14 di Juni 2025.

Aña pasa Chaco Taekwondo Academy a gana e Copa di Best Team. E aña aki e scolnan di Taekwondo

a train y ta cla pa enfrenta otro den Centro di Bario Brazil. Nos refereenan Internacional lo cuminsa cu e

evento pa 9’or di mainta.

Brazil Taekwondo Stichting ta haci un yamada na tur e fanaticonan di Deporte pa bin apoya e

atletanan Diasabra awo den Centro di Bario Brazil.