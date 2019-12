Brazil Taekwondo Stichting su resumen di aña 2019

Januari A habri cu un Reconocimento pa Master Alberto Klabér for di Korea y cu a wordo entrega na su persona pa Presidente di Aruba Taekwondo Bond “ARTBO” Dr. Guaicaipuro Jimenez. E team di Train Hard Fight Smart a participa na Winter Training na Friedrichshafen Alemania. Záhyon Klabér a sali campeon di Hulanda -68 Kilo. Februari Brazil Taekwondo Stichting a estrena e matnan nobo di Octagon den presencia di Presidente di ARTBO. Aruba su team di TK a sali na di dos luga na Surinam.

Maart A habri cu Santo Domingo e clasificatorio pa Pan Americano y e Open di Santo Domingo. April A participa den Puerto Rico Open. Brazil Taekwondo Stichting a organisa Ultimate Taekwondo Cup. Mei Brazil Taekwondo Stichting a Organisa Gold Coast Taekwondo Cup. Aruba su team a participa den e Open di Surinam. Juni Brazil Taekwondo Stichting a reuni cu su miembronan. Brazil Taekwondo Stichting a organisa un car wash pa recauda fondo. Juli E team di Train Hard Fight Smart a biaha pa Europa pa train cerca Henk Meijer na Groningen. Nan a biaha pa Madrid y a train cerca Jesus Tortosa. Despues di e camp training na Madrid a biaha pa Riviera Spaña pa participa den e camp training SO1.

Despues di e camp training na Riviera Spaña nan a biaha pa London y Paris. Augustus Záhyon Klabér a biaha pa Serbia pa participa den camp training. Brazil Taekwondo Stichting tabata tin car wash pa recauda fondo. Brazil Taekwondo Stichting a cumpli 25 aña di existencia. Brazil Taekwondo Stichting a organisa e caminata Follow Me 6K Fun & Walk. Brazil Taekwondo Stichting su team di “Train Hard Fight Smart” a participa den e Open Costa Rica. September A reuni cu su miembronan. A train na Seroe Colorado cu e team pa prepara pa e Test Event. Andrew Vrolijk y Robert Thijsen a bishita e training na Brazil Taekwondo Stichting. Test Event di Brazil Taekwondo Stichting cu participacion di Surinam y Panama.

October Ex campeon Mundial, coach Olimpico y Hall of Fame Master Henk Meijer a train Aruba su team. Psycholoog Henriet van der Molen a atende cu e rumannan Klabér. E rumannan Klabér a participa den e World Presidents Cup na Las Vegas. November Aruba su team a participa na e camp training na Corsou duna pa Monica Urrego di Medellin Colombia y eynan a cuminsa cu un laso den Taekwondo. Brazil Taekwondo Stichting a organisa Best of the Best cu participacion di Corsou, Frans Guyana, Surinam, Aruba y cu e referee Olimpico Guillermo Rodriquez for di Venezuela.

December Miembronan di Best of the Best a reuni hunto cu Monica Urrego di Colombia y Ellon Donker y Gilson Lourens for di Corsou tocante 2020. Master Alberto Klabér di Brazil Taekwondo Stichting ta lamenta cu tin hende cu no por lesa Papiamento, corda pa compronde kiko ta skirbi den e relato di Monica Urrego di Colombia y ta comenta cosnan sin sentido. Brazil Taekwondo Stichting a celebra su Cena di Pasco cu presencia di 297Sports Facebook, Tele Aruba, AweMainta, ASU, ARTBO y demas invitadonan special. Alberto Klabér a wordo reconoci pa Noord Taekwondo Center pa su contribucion na Noord Taekwondo Center.

Brazil Taekwondo Stichting a lansa su Jingle di Pasco, danki na Melvin Garcia y Cornel Djaoen. Atletanan di Brazil Taekwondo Stichting a participa na e curso di referee organisa pa ARTBO. Brazil Taekwondo Stichting ta gradici pueblo di Aruba cu a coopera cu e team di “Train Hard Fight Smart” durante aña 2019 y ta desea tur hende un Prospero aña 2020. Aña 2020 Brazil Taekwondo Stichting ta bin mas duro.

Comments

comments