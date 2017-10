Brazil Taekwondo Stichting su plan di actividad pa aña 2018 ta cla caba. E plan di actividad di Brazil Taekwondo Stichting semper ta cla

na luna di Augustus y semper ta warda un rato mas pa wak si ta bin cambio den e mundo di Taekwondo di parti di PATU of WTF.

Tur aña e calendario di PATU y WTF ta haci cu e team di Train Hard Fight Smart di Brazil Taekwondo Stichting ta haña nan mes forsa pa adapta

nan actividadnan door di e eventonan di G1 of G2 cu ta hopi mas importante. Por ehempel otro aña tin e clasificasion

pa e Pan Americano 2019, pero ainda no tin fecha ni pais pa organisa esaki. Brazil Taekwondo Stichting ta focus

awo ariba e Open USA, sigui pa Tunisia si keda cla cu e compromiso di e mayornan pa por logra e meta aki. Na luna di Juli tin e

camp training na Europa cu no tin fecha tampoco ainda y ta haci cu mester warda pa ETU manda e fechanan aki pa aña 2018.

Maart ta e Open Dutch of e Open Belguim y nos no sa ainda na cua di e dos eventonan aki nos lo bay, door cu e fechanan no ta bon conoci ainda.

Brazil Taekwondo Stichting su plan di actividadnan manera e car wash ta sigui segun e plan di actividadnan pa asina por recauda

e fondonan necesario pa por logra e biahenan cu e team di Train Hard Fight Smart tin. Un cos ta sigur si cu pa aña 2019 nos tin algun lugarnan cu nos ta bay sigura caba.

Tocante di e TK5 no ta conoci si nos lo bay na esaki ainda, pasobra ainda nos no a forma un team. E otro cos importante pa e team ta cu nos ta conta cu mas

faha preto cu ta haci cu e team a bira mas grandi y nos por bisa cu tin un trainers korps mas grandi awo.

Brazil Taekwondo Stichting su actividadnan pa aña 2018;