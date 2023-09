Mauro Jones di Jonespublicidad a diseña y layout tur e Kalendernan di Brazil Taekwondo Stichting for di aña 2011 te cu awe.

Despues cu Best Shot by Klaber a saca e potretnan, Josefa Willems a scoge e potretnan. Awo tur cos a keda cla y Mauro Jones

a entrega tur cos pa print e Kalender aki na Aruba.

Manera cu e Kalendernan keda cla, e team lo cuminsa bendenan pa recauda fondo pa Korea 2024.

Korea ta e madre patria di Taekwondo. E team di Train Hard Fight Smart a biaha na aña 2015 y 2017 pa Korea.

E legendario Grand Master Chaco Cornelio ta e unico Arubiano cu ta den e Museo di Taekwondo na Korea.

E team di Aruba ta bay Korea pa camp training y campeonato hunto cu nan coachnan Master Yoshmar Wever y Master Clifford Rasmijn.

Tur esnan cu kier yuda e team di Aruba, nan por cuminsa reserva nan Kalender.

Por tuma contacto cu Master Clifford Rasmijn na email: [email protected]