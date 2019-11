Brazil Taekwondo Stichting su actividadnan di 2020 ta cla

Brazil Taekwondo Stichting su plan di 2020 ta cla parcialmente, mirando cu na 2020 tin algun actividad Internacional cu no tin fecha y cu no a wordo anuncia na ki luna nan lo tuma luga ainda. Brazil Taekwondo Stichting su plan di actividadnan nacional ta cla y lo focus ariba e campeonatonan nacional cu ta clasificacion pa Best of the Best 2020 cu ta bay bira mas grandi. Brazil Taekwondo Stichting su team di promo lo cuminsa cu esaki na Januari 2020. Na 2020 no ta bay tin e Test Event manera cu tabata tin na luna di September. San Nicolas Taekwondo Foundation a cambia nan fecha di campeonato y Corsou ta pensando pa cambia nan fecha di TK5. Na 2020 Brazil Taekwondo Stichting ta bay tin mas actividad pa recauda fondo, mirando cu tin hopi evento Internacional y e team di Train Hard Fight Smart kier competi na nan.

