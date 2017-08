Brazil Taekwondo Stichting sacando potret rond di Aruba

Durante di vakantie di scol e team di Train Hard Fight Smart di Brazil Taekwondo Stichting a saca potret na diferente luga pariba di brug pa e calender di aña 2018. Nan a saca potret na Grape Field, Butuco, Mangel Halto y na e oficina di Lotto pa Deporte na San Nicolas.

Alberto Klabér ta esun cu ta saca e potretnan pa e calender aki y ta remarca cu esaki no ta bay facil cu e muchanan. E ta tuma masha hopi tempo mes pa por saca potret, pa despues evaluanan. Si e potret no a sali bon, e no ta wordo poni pa e huradonan scoge. E huradonan ta esnan cu ta scoge tur e potretnan pa e calender di aña 2018 y despues e directiva di Brazil Taekwondo Stichting ta dicidi na unda e potretnan ta bay den e calender na cada luna. Tur aña e calidad di e potretnan ta subi, esaki ta door di e camara di ultimo modelo cu ta wordo usa pa saca tur e potretnan pa asina por tin bon potret pa e calender di aña 2018. E aña aki e team di Train Hard Fight Smart a saca hopi potret na Korea y ta bay haci e escogencia di potret mas dificil pa e huradonan, pasobra ta tur ta bunita.

E meta di e calender di aña 2018 ta pa recauda fondo pa material, biahe y e bus. Brazil Taekwondo Stichting tin un bus cu ta busca e muchanan pa hibanan training y despues bek pa cas y tambe pa tur e actividadnan cu Brazil Taekwondo Stichting ta organisa, pero awor e bus ta yegando na su ultimo rosea.

Lotto pa Deporte a yuda cu e calender di aña 2018 di Brazil Taekwondo Stichting. Brazil Taekwondo Stichting ta gradici Lotto pa Deporte pa e sosten cu nan a haya.