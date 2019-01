Brazil Taekwondo Stichting a tene su prome reunion pa 2019 y tin yen di plan

Diaranson anochi directiva di Brazil Taekwondo Stichting a reuni y a atende varios punto pa 2019. Awo aki a papia tocante di e team cu ta preparando pa e di 8 TK5 na Surinam, pasobra a logra forma un team dinamico pa bay Surinam. Kiko tur por spera di Brazil Taekwondo Stichting den aña 2019? Tin hopi reto dilanti porta y mester dicidi e rumbo cu kier bay despues di cada resultado. Korea tin su fecha cla poni caba y ta bay participa den e campeonato na Korea y un camp training. Despues di Korea no ta sigur ainda unda lo bay mirando cu mester warda riba resultado p’asina plania miho. Best of the Best tin un reto mas grandi e aña aki mirando e exigencianan cu a presenta. Esaki a pone cu nos ta bay pone mas enfacis riba seleccion di Aruba. Brazil Taekwondo Stichting ta bay cumpli 25 aña dia 18 di Augustus y ta bay celebra esaki na grandi. Despues di dia 3 di Maart lo ranca start cu tur e actividadnan cu tin pa aña 2019, cuminsando cu e prome campeonato dia 13 di April. Tambe a trata e caso di famia Lowe. Brazil Taekwondo Stichting su team ta cla pa dia 19 di Januari pa e campeonato nacional di Aruba Taekwondo Bond di dia di Betico.

