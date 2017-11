Brazil Taekwondo Stichting a sali Best Team na e Campeonato di Colores

Diadomingo ultimo Stichting Tiger Taekwondo Academy a organisa un Campeonato Nacional di Taekwondo Banco di Caribe di Colores y 4 scol di Taekwondo a participa y bringa pa e Best Team Cup.

Monica Pimentel a scoge su 7 atletanan pa bringa pa e Best Team. Danon Delamore, Joshua Klabér, Maelynn Fradl, Rasheed Lowe, Schandirow Schmidt, Nathan Fradl y Jourdé Klabér a forma e team di 7 atleta aki. For di e 7 bringadonan solamente Nathan Fradl a perde su pelea y asina mes Brazil Taekwondo Stichting a gana e Copa di Best Team.

Dilon Brown, Rasheed Lowe y Jourdé Klabér ta e 3 bringadonan di Brazil Taekwondo Stichting cu a sali Best Fighter. Pabien ta bay na e team completo di Brazil Taekwondo Stichting cu a logra sali Best Fighter y gana e Copa di Best Team.