Brazil Taekwondo Stichting a reuni tocante e team pa TK4 Corsow

Diaranson anochi a tuma luga un reunion extra ordinario den Centro di Bario Brazil tocante TK4 Corsou, Best of the Best, Kalender 2020, Stichting Tiger Taekwondo Academy y ariba e plan di ex-Campeon Mundial, Coach Olimpico Hall of Fame Henk Meijer pa defini e desaroyo cu ta sigui di Brazil Taekwondo Stichting. Durante reunion a dicidi cu lo no imprimi Kalender di 2020 e aña aki, mirando e retonan cu tabata tin y e tempo cu a keda pa traha ariba e Kalender. E aña aki a focus hopi ariba e atletanan, nan a biaha pa Europa y despues pa Costa Rica. Nos fotografo Alberto Klabér no por a asisti na niun di e biahenan e aña aki, mirando cu trabou no a permiti. E aña aki lo biaha cu solamente 4 atleta Cadet, Coach, IT y Team Manager pa Corsow, mirando cu e fecha a cambia. E otro punto cu a wordo atendi tabata e participacion di e entrenado di Stichting Tiger Taekwondo Academy. Locual a dicidi ta pa habri e participacion pa Best of the Best 2019 unda cu tur scol por participa cu cuanto atleta cu nan ta desea. A dicidi cu ta bay saca Best Team den Best of the Best e aña aki. E siman aki nos dilanti lo manda e lista di tur e actividadnan di 2020 di Brazil Taekwondo Stichting, wardando ariba e plan di ex Campeon Mundial, Coach Olimpico Hall of Fame Henk Meijer.

