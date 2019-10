Brazil Taekwondo Stichting a reuni tocante Best of the Best 2019

Brazil Taekwondo Stichting ta den pleno preparacion pa Best of the Best Taekwondo 2019 y e TK4 di Corsou, mirando cu tempo ta cortico y tur cos ta cerca. Tur aña Corsou ta organisa e TK5 y Aruba semper ta participa. E aña aki e reto ta grandi y a dicidi di bay Corsou cu un team di Cadet encabesa pa Sra. Rosales di Noord Taekwondo Center. Ora tin reunion semper mester vota pa cualkier cos cu kier haci of organisa pa asina wak for di unda e placa ta bin of kiko ta bay haci pa recauda fondo pa cubri tur e gastonan cu semper ta halto. Despues di e evento Best of the Best Test Event e directiva a keda contento con tur cos a bay, pasobra tur hende a draag een steentje bij y a haci cu e evento tabata uno exitoso, pero ta trahando pa Best of the Best bay hopi mas miho. Surinam a confirma caba cu nan ta bay bin cu un avion yena cu participante y nan fanaticonan, mustrando asina un interes grandi pa Aruba su eventonan. Henk Meijer a manda un mail cu varios cos cu e kier wak drecha y cristalisa.

