Brazil Taekwondo Stichting a reuni hunto cu su directiva

Diahuebs anochi a tuma luga un reunion di Brazil Taekwondo Stichting na Centro di Bario Brazil. Tabata tin 13 punto di agenda hopi importante pa loke ta trata e agenda di aña 2017.

Un di e punto nan tabata e uniform di e team di TK5 cu ta bay Corsou pa e di 7 TK5 na Corsou. Prensa a mustra nan interes pa bay hunto cu e team di Aruba tambe. Nathan Fradl ta un di e Juniornan y a bisti su uniform. Brazil Taekwondo Stichting ta lamenta cu no por a logra forma un team di infantil y Judith Nassy a presenta e uniform di e team.

Nos ta spera si di por forma un team pa e di 7 TK5 di Surinam cu ta dia 17 di Februari 2018. Sra. Fradl a presenta e lista di tur e hendenan cu ta bay Corsou y ken ta bay den cua

kamber, mirando cu Corsou tin un evento e mesun weekend aki y tabata dificil

pa haña un hotel pa tur hende por keda hunto.

Alberto Klabér a presenta e lista di material cu Brazil Taekwondo Stichting ta bay tin mester pa su eventonan pa asina keda na e mesun nivel cu internacional. Tambe a presenta e lista di e paisnan y atletanan cu ta bay bin pa Best of the Best 2017 dia 11 di November.

E directiva a dicidi di pone Best of the Best den Centro di Bario Brazil mes. Danica Delamore a presenta e medayanan pa e bringado nan. Ta bay tin otro premionan tambe cu mester bin acerca.

A dicidi di pone un premio pa Prensa pa esun cu saca e best shot di e bringado nan den accion. Mirando cu a termina cu e foto shoot hunto cu prensa, awo a manda traha e obhetonan pa e Cena di Pasco, mirando cu esakinan ta tarda 6 siman pa keda cla.

E otro cos cu ta tuma tempo pa traha ta e slide show pasobra mester pone tur e video y

potretnan for di luna di Januari te cu October pa asina por tin un bon presentacion pa e Cena di Pasco. Otro siman lo manda e invitacionnan pa prensa pa asina por confirma nan presencia.

Ta tratando pa Henk Meijer por ta presente na e Cena di Pasco, mirando cu Henk Meijer no por ta na Best of the Best e aña aki, debi cu e mester haci un operacion chikito. Henk Meijer ta yuda guia e team di Train Hard Fight Smart y e tin cu presenta e plan di aña 2018-2020.