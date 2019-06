Brazil Taekwondo Stichting a reuni despues di nan exitoso car wash

Diaranson anochi e dirigentenan di Brazil Taekwondo Stichting a reuni na Centro di Bario Brazil pa atende varios punto den preparacion pa e siguiente actividadnan.

Danica Delamore a entrega e relato financiero di un exitoso car wash y Josefa Willems a controla esaki. E atletanan a pidi pa e carchinan di e siguiente car wash caba pa asina nan por cuminsa bende pa logra e biahe na luna di Augustus. Corsou a saca nan poster y a cuminsa prepara pa TK5, Brazil Taekwondo Stichting no a para keto y ya caba tin e uniform pa e atletanan cadet cu lo bay Corsou na luna di November y señora Alitia Rosales di Noord Taekwondo Center a presenta esaki.

Danica Delamore a trece pa dilanti tur e actividadnan di Brazil Taekwondo Stichting cu lo keda den ceno di Centro di Bario Brazil. Brazil Taekwondo Stichting ta preparando pa e Best of the Best Test Event cu ta bay ta un anochi cu Aruba su top atletanan di mas o menos entre 12 pa 15 pelea. Surinam a confirma nan participacion caba.

Danica Delamore a trece e relato di e benta di kalender y a cera e capitulo. Esaki ta pa e plan di 2019 unda cu den vakantie grandi e atletanan ta bay biaha pa Europa pa camp training na Spaña y Serbia.

