Brazil Taekwondo Stichting a cumpli 26 aña di existencia

Un otro aña mas cu Brazil Taekwondo Stichting a cumpli awe cu e meta di sigui promove Taekwondo di Aruba.

Savaneta Taekwondo Stichting a wordo funda dia 18 di Augustus 1994 pa Master Alberto Klabér. E scol a cuminsa train den Marinierskazerne na Savaneta bou guia di Master Alberto Klabér e tempo aya y a produci varios atleta cu tabata representa Aruba manera: Willy Willems Jr., Aischal van der Linde y Stuart Smit. Despues di paar di aña Willy Willems Tata a tuma e Stichting over y a cambia e nomber pa Brazil Taekwondo Stichting y a muda den e bario di Brazil y te cu awe e ta na Brazil ainda.

Master Alberto Klabér ta trainer y coach di Brazil Taekwondo Stichting. Master Alberto Klabér ta bay cumpli 40 aña e aña aki den Taekwondo y tin masha hopi logro ariba su nomber manera, Coach Internacional, Hall of Famer y hopi mas. Master Alberto Klabér a forma parti di e seleccion di Hulanda pa 6 aña y a wordo reconoci recientemente como miho Fotografo di Taekwondo y asina por sigui menciona.

Brazil Taekwondo Stichting ta conoci pa produci top atletanan pa representa Aruba Mundialmente. Brazil Taekwondo Stichting a haci masha hopi actividad manera: Haci e Costanan di Aruba limpi, Grupo di Carnaval, Demonstracion na diferente Actividad, Hotel y riba Beach, BBQ, Car Wash, Rifa, Fiesta, Campeonato, Kalender, TK Team y hopi mas.

Master Henk Meijer tambe ta Coach y trainer di Brazil Taekwondo Stichting. Danki na ex Campeon Mundial Henk Meijer kende tabata na Aruba na aña 1995 pa e Prome Best of the Best Powerade Taekwondo Cup. Te cu awe e ta guia e team di Train Hard Fight Smart di Brazil Taekwondo Stichting y ta hibanan rond di Mundo. Master Henk Meijer ta coach di e rumannan Klaber, cualnan ta miembro di su scol na Hulanda y ta representa Henk Meijer na Hulanda.

Brazil Taekwondo Stichting a wordo honra pa varios instancia y compania manera: Gobierno di Aruba, Lotto pa Deporte, Powerade, Lenor N.V., Polar, Budweiser, Economic Center, Renaissance Hotel, Casa del Mar, Tropicana Hotel, Paradise Beach Villas, Carex, Sbarro, Nike, Adidas, Giannis Nutrition Center, The Plaza Cafe, ARTBO y Prensa di Aruba y hopi mas.

Esaki ta un parti chikito di e storia di Brazil Taekwondo Stichting.

Awe 18 di Augustus 2020 Brazil Taekwondo Stichting a cumpli 26 aña di existencia. E Stichting a wordo funda na aña 1994 pa Alberto Klabér. Awe nos por bisa cu e Stichting ta un exito hunto cu su atletanan cu ta forma parti di un team dinamico y cu tin como nan Lema “Train Hard Fight Smart” Nan ta biaha y representa nos Dushi Pais Aruba den e deporte di Taekwondo y ta logra premio y medayanan na unda cu nan biaha bay y ta yena nos tur cu hopi orguyo.

E directiva y e atletanan hunto cu nan mayornan ta traha duro pa por logra tur e metanan cu e Stichting tin. Un di e metanan di mas grandi tabata Korea na aña 2015 unda cu nos atletanan a logra di trece 8 medaya pa Aruba y a bira e prome scol di Taekwondo na Aruba pa marca historia hunto cu su atletanan na Korea, esaki tabata un logro grandi sigur.

Bon experencia pa nos atletanan cu lo sigui cu nan truinfo y logronan. E Stichting tin hopi copa di Best Team logra durante di tur e añanan aki. E aña aki e Stichting lo no por celebra su tradicional Dia di Famia, door di COVID-19. Cu Dios sigui guia nos tur cu ta forma parti di e “Hard Working Team” di Brazil Taekwondo Stichting. Ban sigui truinfa y cosecha exito Like a Boss.

