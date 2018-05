Brazil ta preparando pa un ola nobo di refugiado Venezolano

BRASILIA, Brazil- Gobierno di e presidente Brazilero Michel Temer a anuncia e recursonan di 190 miyon real ( casi 55 miyon dollar) pa atende e emergencia durante e aña aki. Pero asina mes, e presion na Roraima ta creciente.

Nos no por wordo sorprendi pa “un exodo masal”, segun e general Eduardo Pazuello, responsabel di e operacion humanitario desplega pa yuda e Venezolanonan den e ciudad fronteriso di Pacaraima y na Boa Vista, capital di Roraima.

A pesar cu e fluho migratorio a stabilisa, y cu no tin niun indicacion di cu e lo bolbe aumenta, gobierno di Brazil ta preparando mas shelter pa si acaso tin mester di mas. E total di shelternan ta suma 9 en total.

Den un di shelternan, un grupo di periodista a wordo ataca pa cerca di 70 Venezolano cu ainda ta ariba caya. Nan ta zwerf den e ciudad buscando cas, trabao y cuminda.

“Nos tin tres luna akinan y ainda nos no a ricibi yudansa”, segun Nestor Moreno, cu tabata traha como welderdo na PDVSA. El a wordo kita for di trabao un aña pasa y el a huy for di su ciudad natal Puerto La Cruz, pa Brazil pa purba rehaci su bida.

“Nos ta bibando di e caridad di algun misa y di cualkier trabao chikito cu sali. Pero yudansa oficial nada ainda”, Moreno a bisa. Moreno a wordo eligi pa ta vocero di e grupo, cu ta inclui muchanan y personanan di al menos ocho estado di Venezuela.

Hopi di e Venezolanonan cu no ta ricibi asistencia oficial a instala nan mes den tentnan rustico traha di plastic den un plasa centrico cual nomber ta parce un paradox di su tragedia: Simon Bolivar.

Otro cara dramatico di e exodo ta e aumento di muhenan Venezolano cu ta prostitui nan mes den un bario miserabel di Boa Vista conoci como Passarão. E bario aki tin ademas e indicenan mas halto di insiguridad di e ciudad y cu ta practicamente ocupa pa gangnan di narcotrafico.

“E pio ta cu nan ta muhenan cu ta haci esaki pa necesidad, nan no tabata prostitui nan mes na Venezuela. E situacion aki a induci nan pa bay haci esey”, segun un soeur cu ta traha den e zona.

