Brazil ta di fiesta: Vicente Ras a cumpli 91 aña

E musico y baluarte di e bario di Brazil, Vicente Ras ta di fiesta. Awe el a cumpli 91 aña di edad. Momentonan special asina ta hopi importante pa MasNoticia.com mirando cu ta na bida tin cu aprecia y duna honor na nos baluartenan. Awe nos ekipo di MasNoticia a sorpresa Vicente cu un bishita.



E ekipo encabesa pa nos colega Joshua Bryson a sostene un entrevista exclusivo cu Vicente. Vicente a nace na aña 1930, el a conta cu den su tempo mayoria hende ta biba di agricultura. Su tata a siñe for di chikito con ta atende cu cunucu, con ta planta y chapi. Piscamento tambe tabata un factor importante e tempo aya, si no pisca of planta ta nifica, keda sin come.

Mayoria di Vicente su famia ta bin di e bario di Brazil, Cura Cabay y Rooi Kochi. Respet tabata e regla number 1 for di tempo cu Vicente a lanta. Tocamento di Tambu ta algo cu Vicente a siña for di chikito for di su Papa Grandi. For di eynan e smaak a nace pa asina cuminsa cu e tocamento di Tambu.

Mayoria hende na Aruba conoce Vicente tambe pa su ritmo y melodia tradicional. Vicente a forma parti di diferente grupo musical, tanto como esun cu ta toca como cantante. “Gusta di otro pero aprecia y stima loke ta di nos” ta un dicho clasico di nos baluarte, Vicente Ras. Gerencia y Team di MasNoticia.com ta desea Vicente hopi aña mas di bida y hopi mas musica di Tambu, Biba Vicente!

Comments

comments