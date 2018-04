Brazil Lucor ta kibra invicto di Spuitres cu score di 4-1.

Diasabra 14 april 2018 cu un publico bastante grandi a continua e campeonato Baseball Clasico 40+ den stadion Joe Laveist na San Nicolaas. Den promer wega Brazil Dental Care/ Lucor den un tremendo wega ta gana di Spuiters Quality Chiropractic 4-1,

Cual QC a estrena nan uniform nobis nobis, pero lastima no a bai cas cu un victoria.

Mihor bateadornan di Brazil Dental Care/Lucor tabata Denisio Benders di 3-2, Ramfis Gomez y Alfonso Steenen di 2-1 cada uno.

Pa Spuiters Quality Chiropractic: Endel Kock di 2-2, Wilfrido Kock 1-1, y Aldrick Loopstok di 3-2.

Pitcher ganado tabata Patrick van Heyningen y Richard Flanegin a perde.

Box score: R -H -E

Spuiters QCP 1 8 2

Brazil DC/Lucor 4 6 2

Segundo wega di e diasabra aki tabata entre The New Arrivals Bombers cu ta sorprende e campeonnan Marlboro Burger King cu score di 3-2.

Un final di pelicula cu 2 out , Pierre Richardson ta conecta hit roba 2da y 3ra y cu coredor na 3ra ta duna Simon base por bola . Cu coredornan na 3ra y 2da Franklin Danies ta saka un palo pa leftfield cu etiqueta di laga The New Arrivals Bombers den tereno pero e left fielder Wilmer Perez ta hasi un atrapada sensacional cu ta duna nan e victoria. Asina tambe The New Arrivals Bombers a estrena cu broche di oro nan uniform nobo.

Mihor bateadonan pa Marlboro Burger King tabata: Ivan Werleman 2-2 y Lenin Ashby di 2-1.

Mihor bateadonan pa The New Arrivals Bombers : Israel Palencia 1-1. Omar Arias 2-1. .

Pitcher ganador: Amir Arias y Mitchel Marchena a perde.

Box score: R -H -E

Marlboro Burger King 2 4 2

The New Arrivals Bomb 3 2 3

Nos di tercer wega di diasabra tabata entre Ecotech Leftovers y Salo Park Destroyers cu a finalisa cu score di 14-0 na fabor di ECOTEC cual tambe a estrena cu broche di oro nan uniform nobis nobis .

Mihor bateadornan pa Salo Park Destroyers . Rendy Curiel y Jose PiƱa di 1-1 cada uno.

Pa Ecotech Leftovers Vincent Cham y Ryan Richardson di 2-2- cada uno,y Joseph Everon di 3-2 y Reginaldo Emer di 1-1.

Pitcher ganador a resulta Gregory Paulina y Alexander Paesch a perde. Asina ta cu 2 invicto a cai e siman aki y por spera mas invicto cai den siguiente weekendnan.

Box score: R -H -E

Salo Park Destroyers 0 2 1

ECOTEC Leftovers 14 12 0

Campeonato ta continua diasabra awor 21 april 2018 na Crismo Angela/ Nadi Croes Ballpark .

10.30 am Blue Lotus Indians vs The new Arrivals

1.00 pm Spuiters QCP vs Unforgettables

3.30 pm Brazil Lucor vs Ecotech Leftovers

Directiva ta hasi un cordial invitacion, na e chikitin nan y tambe na e fiel fanaticonan di baseball di tur tempo . pa bin recorda e dushi tempo di baseball.

Bar y cushina lo ta bon surti!!

