Brazil Jrs ta gana Sporting 5-0 den Prome Division

Diahuebs 12 di april 2018 a tuma luga den Stadion Frans Figaroa na Noord e wega entre Brazil Jrs, ekipo cu ta comandando Division 1 Grupo B contra di Sporting cu ta na di 3er luga riba e standing. Den e prome 45′ nan di wega mester bisa e ekipo di Brazil Jrs hungando un futbol riba velocidad hopi halto a sa di domina e wega creando algun bon oportunidad pa habri e marcado. Na di 6′ di wega caminda Brazil Jrs ta haya un tiro di skina y cu un cabesaso di Randolph Werleman #21 ta score pa bay ariba 1-0. Riba un atake di Brazil Jrs Franklin Ortiz #10 na di 14′ di wega ta manda un fusil caminda e bala ta dal bou di e lata horizontal pa bay pega den net, pero linesman tabata tin e bandera na laira caminda cu refree ta pita offside. Na di 27′ di wega Owen van der wijne #9 y Capitan di e ekipo di Brazil Jrs ta score pa bay ariba 2-0. Brazil Jrs ta sigui pone precion riba e arco di Sporting y ta e hoben Brian Dorothal #17 ta amplia e score na 3-0 na di 40′ di wega. Den e prome 45′ nan di wega Brazil Jrs a sa di domina e wega creando hopi oportunidad y ta score no menos cu 3 gol , e equipo di Sporting a crea algun oportunidad pero no peligroso y no por a habri e marcado pa nan ekipo. Den e segundo parti di wega Brazil Jrs a haci algun cambio caminda cu nan ta sigui hunga un futbol rapido creando bon oportunidad y tabata na di 67′ di wega Etienne De Windt #16 ta score pa Brazil Jrs bai ariba 4-0. Brazil Jrs ta sigui presiona y e Capitan Owen van der Wijne #9 ta score su di dos gol di e anochi na di 83′ di wega pa bai ariba 5-0. Sporting ta crea algun atake pero no por logra habri e marcado y ta cay venci cu e score 5-0. Mester bisa aserca un wega cu a wordo bon dirigi pa e trio arbitral caminda no a saca ningun kaarchi.

