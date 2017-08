Brandweerloop 2017 lo conoce cambio di ruta

E aña aki e Brandweerloop lo conoce un cambio di ruta. Vocero di bombero, Ferdinand Ponson a splica cu nan a cuminsa e biaha aki hopi tempran encuanto e preparacionnan di Fire Prevention Week, pasobra e ta encera hopi trabao pa tur cos por cana mas miho posibel. Loke ta parti di e 10K, esta e Brandweerloop cu nan ta bezig cun’e, a haya diferente feedback di coredornan, cu e 10K no ta haci un circuito, esta dos rond di 5K y no tabata atractivo pa nan. E ora eynan a pone riba un rij y a pens’e. A haci e cambionan. A tuma un dia completo pa por a core den auto cu diferente app. Busca e ruta mas eficiente na 10K, te cu a haya esun cu lo bay uza e aña aki, cual ta un ruta nobo. A tuma e tipsnan aki na serio y a haci’e tambe, pa asina e coredornan por cuminsa bin bek y haci e Brandweerloop mas grandi cu nunca.

A dicidi di haci un cambio di ruta completo. Tin diferente coredor ta bisa cu nan no ta hay’e dushi pa core 10 kilometer den un circuito di dos biaha cinco. E ora a haci un solo biaha un ruta di 10K. E 5K ta keda e mesun ruta, cu tur aña tin’e. Djis e diferencia ta cu no ta cuminsa cun’e riba e caminda di Ponton, sino lo cuminsa riba e verbindingsweg di Tanki Flip y Hato. Ta cuminsa den e kazerne mes. Subi riba caminda, sali bay pa Rotonde di Tanki Flip, Rotonde Tanki Leendert, djey pa Rotonde Paradera, djey bay na man drechi, bay rotonde Sero Blanco, djey pasa den la Sallestraat, pa e rotonde di Piet, drenta den e caya na man drechi. Bay te na Rotonde di Ponton. For di eynan ta bay na man robes y coy e ruta di 5K cu tur aña ta asina, ta join na dje y bin caba bek na kazerne di brandweer. E ta forma net 10K te den kazerne di brandweer.

Ta bay tin coremento tambe di 5K. Loke tin normalmente cu tur aña ta cu nan no ta haci diferente categoria di 5K. E ta mas tanto pa bin cana, pa bin core. E aña aki lo bay pone pa e prome tresnan, premio di hende homber y e prome tres hende muhenan tambe ta haya premio. Tambe tin premio pa U17. Ta bezig hunto cu sr. Dorothal y lo percura pa e hobennan cu tin normalmente mescos cu tur aña.

5K ta sali for di kazerne, pasa na e rotonde di Tanki Flip, subi caminda di Ponton, y e ruta normal di tur aña tambe.

Ferdinand Ponson a sigui splica cu nan tin un tshirt cu nan lo uza e aña aki. E ta un dryfit, pa loke ta e Brandweerloop. Tur ora tabata uza catuna. Nan a step up e biaha aki y bay pa dryfit. E no ta facil pa bay hunto cu tur e cambionan. Ta un grupo chikito ta tras di esaki. A logra e aña aki pa bay dryfit. E coredornan cu inscribi tambe lo haya un rugtas cu logo riba dje, caminda cu ta haya e tshirt den dje, ora cu cuminsa cu inscribi na Ibisa. Registracion ta habri awor aki riba e pagina di Facebook di Brandweer. Pa dia 11 di September, ta cuminsa cu entregamento di e tshirtnan y tambe e rugtasnan pa tur e coredornan cu a registra y cu ta paga pa bin core.

E careda mes lo bay ta dia 1 di October. E registracion normal ta 5’or di mainta. Door cu ta bezig ta registra online, e registracionnan di mainta ta bay a hopi menos. E ora pa 6’or di mainta, e intencion ta pa e careda cuminsa. Kier mantene en punto, pasobra e ta mas agradabel pa tur coredor core tempran y pa trafico e ta bay ta hopi mas conveniente tambe.