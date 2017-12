Brandweer tambe presente na habrimento di containernan di klapchi

Dialuna e commission di vuurwerk a cuminsa habri e containernan di klapchi, pa asina controla pa tur cos ta na ordo pa asina cada container bay na nan respective luganan. Sr. Ferdinand Ponson ta splica mas ariba esaki.

Brandweer ta wak un que otro, ainda tin algun test cu nan mester haci ariba vuurwerk cu nan ta wak pa prome biaha. Esaki full e comision di vuurwerk ta envolvi den dje. Si e vuurwerk ta forma peliger pa e tiradonan, nan ta tuma esaki of ta stop e circulacion di dje. Pero e no ta pasa solamente den e container unda nan a hay’e, pero tambe tur e otro containernan.

Sr. Ponson di Brandweer a splica cu nan a cuminsa di adelanta pa asina nan por caba na tempo, pa asina dia 27 December, ya nan sa caba cual ta den bon condicion caba. Tur cos ta cla pa nan wordo poni na nan luga, y geground manera debe ser.

Ainda no ta tur container a bay na nan luga, y si wak si e container ta mucho cerca di e edificio of mucho cerca di e caminda, pa esaki wordo soluciona prome cu cuminsa bende. Tambe Brandweer a haci un yamado pa tene cuenta con ta sende e klapchi, si mucha ta tira klap tene cuenta cu esaki. Tene cuenta cu mucha bou 16 aña mester ta bou di supervision di un grandi, un mucha no mag di cumpra vuurwerk. Tambe mester wak kico ta e vuurwerk mucha mag di cende.

Por ultimo, Sr. Ferdinand Ponson, di Brandweer a bisa cu mester pone atencion ariba loke bo ta hacienda vooral den cushina. Wak pa e Sistema na bo cas ta traha optimal, pa asina evita di haya Brandweer door cu tin algo grandi na bo cas.