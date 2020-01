Diamars prome cu 1 or marduga personalnan di wendy’s atendiendo cu e ultimo cliente na drive thru, a surgi un candela grandi den e cushina cu a sali for di e fryer. E personalnan a bati alarma na centro di alarma di biaha , brandweer a yega di biaha y e personal di wendy’s a indica e bomberonan unda e boter di gas ta pa cera esaki di biaha. No tabata tin nada di explosion, ta un fayo den e fyer a conduci e candela y tur cos tabata domina.

