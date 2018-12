Brandweer Aruba: Prevencion di candela den cushina

For di investigacion a resulta cu mayoria di candela ta origina den cushina, pasobra te net ey den tin hopi fuente cu por ocasiona cande.a Cushina ta e lugar mas peligroso den cas pa mucha chikito. Si no ta tuma precaucion mucha por sufri kemadura serio y of coriente por dal nan cu resultado mortal.

Preveni candela den cushina door di tuma e siguiente medidanan:

Evita cu vet ta acumula den cualkier parti riba stoof of den forno, si vet bira cayente di mas e ta pega candela.

Nunca laga weya cu azeta riba stoof, un candela por cuminsa den un par di seconde. Despues di cushina no laga wega cayente riba stoof of riba labaplato. Mucha por yega na e weya y kima nan curpa. Asina cu ta cla di cushina benta e azeta cayente afo. Si pa un of otro motibo bo no por bent’e afo, pon’e anto na un lugar unda cu mucha no por yega na dje.

Percura pa semper e man di plachi of weya ta bira paden riba e stoof. Esaki ta pa evita cu mucha por yega na dje of prba tene e man y cu tur e contenido cayente por basha riba dje.

Evita di haci uzo di “extension-cord’. Si no por otro minimalisa e cantidad di aparato cu ta conecta riba dje. E waya por bira cayente y un chispa por cuminsa un candela. Haci uso di un waya cu ta sigur y cu ta apropia pa uso di aparato electrico cu ta gasta hopi coriente. Semper laga drecha waya of instalacion di coriente den cas door di un profesional. Nunca purba drecha waya di coriente bo mes dor di uza por ehempel tape preto.

Ora di cushina no uza bisti hancho ni manga largo. Bistimento di paña di nylon ta peligoroso pasobra e tipo di tela aki ta coy vlam hopi lihe.

Ora di sende stoof of forno di gas semper sende e swafel prome, despues draai e konopi di gas. Pa controla si tin lek di ga mester hunta e pipa cu awa y habon y si tin scuma, esaki ta un indicacion cu tin un lek. Sera e conexion di biaha y sera e cilinder di gas. Tuma contacto di biaha cu Arugas.

Nunca pone material cu ta pega candela lihe manera papel y of material di pastic serca di fyente di cayente ( stoof, forno, aparato electrico, etc ). Tampoco colga cortina lantera of otro material cu por pega candela lihe banda di stoof.

Nunca warda cuminda den cashi cu ta directamente ariba e stoof, mucha por purba subi riba e stoof pa yega na e cashi.

Percura pa tin un aparato pa paga candela den cushina.

Nunca purba paga un weya cu azeta na candela cu awa, tape e weya cu tapadera of un paña muha.

